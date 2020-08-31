新冠肺炎｜體藝工作者過去半年零收入　馬逢國促政府重開康文場地

第三波疫情放緩，政府早前公布重開跑步徑等設施，但部分體育場所、表演場地仍復開無期，業界陷入困境。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國今日（31日）召開記者會，希望港府能拾遺補漏，推出「防疫基金3.0」為業界提供財政支援。 他促請政府考慮豁免處所限制及限聚令，盡快重開健身中心、舞蹈室、體育場所等表列處所，以及政府表演場地及體育場地，讓業界及從業員可以繼續生存。

馬逢國引述業界指，即使等不到政府援助，亦希望能盡快開業自救，業界願意在可行範圍內採取不同積極措施，以換取政府盡快開放場地。（盧翊銘攝）

全民檢測地點多為康文場地 料短期難復業

馬逢國表示，第一及第二輪抗疫基金雖然幫到一部分業界，惟額度不足，疫情嚴重下學校停課及表列處所關閉，令體育教練、藝術導師及演出工作者等面對「零收入」狀態，陷入生死存亡之際。他又指，自僱人士申請政府的「保就業」計劃需要強積金戶口，業界的10萬名自僱人士中只有4萬人得到資助。

馬逢國指，展望未來數月業界情況仍不樂觀，加上全民檢測地點大多為康文場地，預料業界於短時間內難以復業。

除了要求推出「防疫基金3.0」，馬逢國亦建議政府調動已有資源幫助業界，例如運用電影發展基金、康文署每年資助藝團的2億開支等，因為疫情關係而節省下來的開支，重新分配以拯救業界。

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馬逢國引述業界指，即使等不到政府援助，亦希望能盡快開業自救，業界願意在可行範圍內採取不同積極措施，以換取政府盡快開放場地。

他以足球為例，建議可參考歐洲等做法，開放足球場讓球員閉門作賽。被問及業界是否應參加全民檢測，以換取盡快復業，馬逢國不認同以全民檢測作為條件，檢測應是整個社會的防疫抗疫措施，市民參與是對社會負責。