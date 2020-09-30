中秋節｜食肆晚市訂座尚未滿　幟哥：有一家分四枱食　生意料減半

明日（10月1日）為中秋節正日，不少市民過往均會「做節」，而酒樓更是一家人聚首的熱門處所。今年受疫情影響，餐飲處所依然維持四人一檯，記者曾致電４間於旺角區的酒樓，全部均指中秋節正日晚市，仍有空檯供預訂。市道明顯較往年的中秋節降溫。 龍皇酒家飲食集團主席黃永幟指，今年中秋節訂座率較過往少五成，只有一、兩張「大檯」訂單，惟受限聚令影響，有家庭亦要分為4枱用膳。他希望政府能盡快放寬限聚令至8人，相信放寬措施有助生意反彈3成。

不少人會選擇到酒樓「做節」。（資料圖片／張浩維攝）

記者以顧客身份致電旺角區四間酒樓，嘗試預約明晚4人用膳。當中北京樓旺角MOKO分店指，明日晚市分為兩輪，首輪已滿座，但次輪即晚上8時未滿；而旺角帝京酒店帝京軒指，現時仍可供預約，但只剩下靠近門口的位置。至於翠園MOKO分店及八月花朗豪坊分店，同樣分兩輪晚市時段，但兩個時段均仍有空枱供預約。

黃永幟：午市增公司客 晚上仍以家庭客為主

龍皇酒家飲食集團主席黃永幟指，今年中秋節食肆訂座率未如理想，較上年減少五成訂單。他指，由於限聚令仍然維持4人上限，而中秋節晚市以大型家庭聚會為主，變相減少顧客外出「做節」意欲。他指，明晚訂單以4人為主，只有一、兩張單為8人或以上的大枱，當中有顧客需要分成4張枱用膳，亦有人要分2張枱。他指，限聚令放寬至4人只有惠及午市生意，有公司會訂座與員工「做節」，希望政府能再放寬至8人一枱，才有望令生意反彈。

名廚「幟哥」黃永幟指，旗下酒樓今年中秋節晚市訂座率較去年少五成。（資料圖片／梁鵬威攝）

聯邦酒樓：每檯四人影響氣氛

聯邦酒樓董事總經理譚兆成表示，以往中秋節家庭聚會部份人因會到外地旅行，會提早、延遲慶祝，故上星期起理應會有「大枱」即12人枱的預訂，但疫情及限聚令下，每枱只能容納四人，大受影響，剛過去的周末及周日，客人只跟平時差不多，「爭太遠，以往已經好大分別，今年無晒呢個氣氛啦！坐得四個，你同公公婆婆、爺爺嫲嫲食飯，佢哋點會鐘意呢？」

譚表示，的確有部份家庭仍會預訂12人堂食餐，職員會以每位上菜或將餸菜以三小碟分上，鮮魚會「中間切半」，部份人可以不太喜歡，但會表示理解及接受，但總體而言初步較以往同期少最少三成客人，但唯一有分別的，今年外賣盤菜預購較以往多兩三成，但不足彌補損失。

譚慨歎，早已預算中秋節的市道會有影響，長期「抗疫」下已無奈接受，每年年底節慶日子多，現時仍每日有確診下對此不抱太大期望，但疫情回穩，作為業界亦想可以保持8人一機會較理想，「4人、6人一圍人丁單簿，如果可以8人已經心意足，今年生意好似白過咁，七零八落。」並希望明年中秋可以重回以往的境況。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼