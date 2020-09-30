教育局要求中小學國慶活動須升國旗　荃灣梁省德中學10.1辦升旗禮

教育局今年6月中向全港中小學發通告，要求學校必須在元旦、七一回歸日及十一國慶日的活動升掛國旗、區旗及奏唱國歌。大埔中華基督教會馮梁結紀念中學，提早在9月29日舉行升旗禮，並在校網提醒跨境生在網上觀看直播；而有荃灣區中學，則選在明天（10明1日）國慶正日，早上在校內舉行小型升旗禮，梁省德中學副校長植文顯解釋，因應教育局要求，該校參考數年前的做法及規模，在10月1日早上舉行校內升旗禮。

荃灣梁省德中學將在國慶正日早上，在校內舉行小型升旗禮。（梁省德中學校網相片）

教育局今年6月中向全港中小學發通告，就學校展示國旗、區旗及奏唱國歌提供指引，包括要求學校必須在元旦、七一回歸日及十一國慶日的活動升掛國旗、區旗及奏唱國歌。教育局提供的補充資料中解釋，有關日子為公眾假期，學校可按情況考慮是否能在當天，或該日子前後的上課日舉辦慶祝活動，包括升旗儀式及奏唱國歌。

位於荃灣的博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學，其校網一份通告可見，學校將在明日（10月1日）舉行「國慶71週年升旗禮」，時間為早上7時半，活動約40分鐘後會完結，屆時學生將在學校大門解散。

（博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學校網通告）

安排數名童軍及師生出席

梁省德中學副校長植文顯回覆《香港01》查詢時解釋，以往學校亦曾在國慶正日舉辦升旗禮，只是近兩至三年因各種原因暫停，如升降旗時間規定在每天早上8時及下午5時，若屬公眾假期，校方須特別安排校工回校。

植文顯說，學校有接獲教育局通告，明白有需要辦升旗禮，故今年在10月1日復辦升國旗活動，規模與以往相若，只屬校內活動，由數名童軍負責升旗，部份校內教師及數名學生代表（如學生會會長、總學長）會出席觀禮。他又說，該校空間較小，現時旗桿只能安排在近校門位置，未能安排大量學生現場觀看，校方將錄影升旗片段，日後可供校內課堂使用。