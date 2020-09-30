國泰傳裁員｜機師工會調查：逾九成市民認為港機師攸關國際聲譽

國泰航空未有申請新一輪保就業基金，市場估計公司即將會裁員。國泰機師工會（HKAOA）一項調查表示，逾九成市民認為機師對香港的國際聲譽十分重要，工會認為，結果反映社會大眾認同機師對香港的貢獻，並支持其工作。工會秘書長Chris Beebe接受報章訪問時表示，國泰航空的架構重組可能影響機師，正努力爭取參與相關談判。

國泰機師工會秘書長Chris Beebe接受訪問時表示，公司的架構重組可能影響機師，正努力爭取參與相關談判。（資料圖片）

由約2,200名駐港國泰機師組成的國泰機師工會今日（30日）在《南華早報》刊登廣告，指該會早前委託市場研究公司益普索（Ipsos）在今年9月3日至7日期間，訪問1,000名18歲至55歲或以上香港居民。結果顯示，91%受訪市民認為機師對香港的國際聲譽而言十分重要；87%受訪者認為機師對香港經濟而言十分重要；84%人表示香港為機師感到驕傲。

工會認為，調查結果反映社會大眾認同機師對香港的貢獻，並支持其工作。

《信報》今日報道指，國泰航空管理層計劃於本年第四季向董事局提交架構重組建議，工會秘書長Chris Beebe接受該報訪問時表示，國泰航空的架構重組可能影響機師，正努力爭取參與相關談判及討論。他續指，公司未有提供資深機師提早退休計劃的數據，他認為機師明白航空業現時處境，期望可與公司一同面對挑戰。

國泰本地機師僅佔最多兩成

資料顯示，國泰約4,000名機師中，本土機師比例偏低，只有約一至兩成為本地機師，主因是航空公司見習飛行員計劃的取錄名額一直偏少，而自費到外國受訓亦所費不菲，因而局限本地青年成為機師。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》要求香港「鞏固和提升……國際航空樞紐地位」，港府卻一直未有計劃培訓更多香港機師，為本地年輕人開拓新出路。