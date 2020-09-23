新冠肺炎｜國泰傳曾估算過剩人手達6,800人　工會︰員工憂大裁員

新冠肺炎疫情影響下，航空業大受影響，國泰航空未有申請新一輪保就業基金，被視為裁員先兆。有報道指，國泰內部近日估算，國泰及港龍的過剩前線員工數量至少達6,800人，或為裁員「鋪路」。港龍航空公司空勤人員協會表示，公司有不少關於裁員的傳言，員工感到憂慮，昨日工會亦就裁員傳聞與公司開會，不過對方未提供資料。 國泰回覆表示，現階段會以開放態度考慮所有方案，計劃於第四季盡快向所有同事解釋公司未來的計劃和其他細節。

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《蘋果日報》今日（23日）引述國泰消息報道，指國泰、港龍及屬下的香港快運，因應客運需求減少，已將部分客機安排於海外停泊。按國泰早前公布，機隊40%客機改於海外停泊的比例推算，將會出現大量過剩人手。目前國泰持有的3間航空公司機師及機組人員分別達4,000人及1.3萬人，保守估計過剩機師有約1,200人、機組人員則多出5,000人，地勤人員多出約600人，即合共有6,800名過剩人手。報道又指，國泰料最快料下月初公布人手安排，但最終過剩人手是否要裁員仍是未知數。

報道又指，國泰港龍機師工會曾向資方提交數項建議，包括提倡下月開始，推月薪減半的計劃，直至明年12月為止。

對於消息，港龍航空公司空勤人員協會副主席梁佩韻表示，雖然暫未實際聽聞相關消息，不過現時公司有大量裁員傳言，令到員工十分憂慮。她表示，港龍大約有2,000名空勤人員，形容「（裁員）一個影響都大」，認為6,800名過剩人手的數字驚人，工會不贊成任何裁員方案。

梁佩韻又稱，昨日（23日）與管方曾開會，但過程主要由工會反映意見，包括表達員工對裁員的憂慮。她表示，雖然公司表示樂意聆聽意見，亦理解員工憂慮，但現階段未能提供更多資料，只稱會到適當時候通知。她續稱，由於現時公司未有明確方案，故工會也不能夠提供具體建議避免裁員。

國泰發言人表示，最近曾與國泰港龍機師工會會面，將會繼續與各員工團體保持溝通，管理層現階段以開放態度考慮所有方案，並在第四季就航空公司未來的營運規模及模式，向董事局提出建議，以應對環球的航空旅遊需求，並維持公司財政於健康的水平。國泰續指，計劃於第四季盡快向所有同事，解釋公司未來的計劃和其他細節。