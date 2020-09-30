內地大媽碼頭表演歌舞　官稱非唱下歌仔　組織群眾聚集罪成判罰款

3名內地「大媽」今年四月無視限聚令在中環9號公眾碼頭表演歌舞，同被控一項組織受禁群組聚集罪。其中一名被告否認控罪，案件早前審結，今日（30日）在東區法院被判罪成。裁判官指，為警方作供的女警清晰可靠，反觀被告的證供前後矛盾，不可信亦不可靠，認為她有意圖組織公眾表演，故判她入罪並罰款4500元。

女被告歐麗花（38歲），被控於今年4月17日在中環9號碼頭的公眾地方外組織受禁群眾聚集，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。

指被告有意圖組織公眾表演

暫委裁判官何慧嫻裁決時指，為控方作證的女警證供清晰可靠，反觀被告的證供不可信亦不可靠，例如被告聲稱自己一直有留意附近的人群，但其後又改稱不記得有多少人協助她搬運樂器，可見她證供自相矛盾。何官稱，不接納被告只是在「唱下歌仔」，而是有意圖地組織公眾表演，故裁定她罪成。

求情稱正失業失婚兼有兩女

被告求情時指，她曾任職地產和保險業，現正處於失業和失婚階段，加上需要撫養一對6歲和9歲的兒女，經濟陷入困難，原本希望法庭還她一個公道，現祈法庭輕判。最終何官陪他罰款4500元。

案件編號：ESS 10883/2020