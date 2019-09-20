【光復屯門公園】示威過後三公主舞照跳　管理員持分貝機守護公園

屯門公園「大媽」唱歌嘈音問題過去備受關注，於7月時有網民及組織發起「光復屯門公園」遊行，主辦指逾萬人參與，高呼「屯門大媽，阻住大家」等口號，其間與在場大叔、老翁爆發罵戰，一名大媽被遊行人士包圍指罵，躲入女廁暫避。 組織屯門公園衛生關注組計劃周六（21日）再發起光復屯門公園遊行，記者早前到公園視察近期唱歌團的情況，發現仍有大媽於公園內擺擋，但聲量明顯比之前小，有公園管理員持分貝機在場監察。有居民指大媽團唱歌聲浪擾人，認為有需要節約，而且引來大批中年至老年的男士圍觀亦有礙觀瞻。

記者周三所見，公園自娛A及B區均無人表演。（鄧栢良攝）

公園內其他位置仍有大媽唱歌，不少男士在場圍觀。（黃廸雯攝）

自娛區無人表演 唱歌檔聲量減低

記者周三下午1時許到屯門公園視察，未見大媽唱歌團，只有長者同普通街坊行經，公園內部分位置有人擺放一輛載有咪、擴音器的手推車。至下午4時記者再到公園視察，過去甫踏入門口已經聽到音樂聲，但現時則沒有，公園內的自娛A、B區，早前區議會一致通過要求取消後，康文署已停止接受使用公園自娛區的新申請，視察當日亦未見有人開檔唱歌，但於公園內其他位置有6檔唱歌檔，平均聲量明顯較過去低。

管理員持分貝機監察唱歌檔

而每個攤檔都有一名管理員在場，其中一檔的管理員持有分貝機，記者上前了解，管理員即查看分貝機讀數，顯示為74.5 分貝，他稱「𠵱家又大聲咗」，於是提醒唱歌人士降低聲量。管理員表示「光復屯門」後公園內唱歌檔的聲量明顯小了很多，而她們都肯調低聲量，被問多少分貝他就會上前提醒，他聲稱60分貝以上。

最受歡迎的唱歌檔為「屯門三公主」，有數十名長者圍觀，亦是在場攤檔中聲量最大。管理員見記者行近，即提醒大媽降低聲量。被問到為何有管理員沒有使用分貝機，他指「有同事有，我哋靠耳仔，一聽到大聲就提佢」。

每個攤檔都有一名管理員在場，其中一檔的管理員持有分貝機。（黃廸雯攝）

老翁：算是不錯娛樂活動 不構成滋擾

居於兆麟苑、年約80歲老翁街坊指，自己的退休生活每日飲茶後無所事事，不外乎打麻雀度日，來到屯門公園坐聽歌算是不錯的娛樂活動。老翁認為，大媽在公園唱歌大聲沒有問題，不構成滋擾，因為一日只有下午數小時有人唱歌，「公園係嘈㗎啦，搞錯啊政府」。他指，附近有輕鐵、街市，一樣有噪音，何必針對唱歌？他又認為，大媽團並非在深夜唱歌，不明白為何康文署經常要限制音量。他表示，平日下午三時後才會有人唱歌，不排除有人靠唱歌賺錢，但自己卻沒有給予大媽「貼士」。

男街坊：應節約其聲量 不介意再光復

居住在區內十多年的黎先生表示，以前屯門公園較為寧靜，湖邊一帶算是年青人的拍拖聖地，自己年輕時也會與女朋友到公園約會，「以前行就相當舒服，市民為主，係一個正常公園嘅活動」。然而他指近年大媽團在公園大聲唱歌，聲浪極為擾人，尤其周六日最為嚴重。黎認為不是阻止大媽唱歌，但要節約其聲量及不要惹來大批中年至老年的男士圍觀，黎認為情況有礙觀瞻，「幾乎流哂口水，旁觀者嚟睇，唔係一個咁乾淨嘅環境」，所以現時只會在平日才帶女兒到公園玩耍。

黎先生表示，不介意再次舉行光復屯門活動，亦理解為何香港人會用此種方法示威，「和理非咗廿幾三十年，無效啊嘛」，他認為，光復活動似乎找到一個出路，而且有具體效果，「（示威者）唔再係遊行完算數，得就得，無就返屋企休息訓教，好想爭取到啲嘢。」但他希望遊行示威可以減少不必要的衝突，「始終唔想見到咁多流血」。