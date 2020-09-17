梁振英引醫生專業失德　開名再插楊潤雄　教育局：不能直接比較

全國政協副主席梁振英近日在facebook撰文，批評局方只會譴責涉及教師操守的事件，但不公開教師及涉事學校名稱，批評教育局局長楊潤雄「為官避事平生恥」。他今早（17日）再撰文批評楊潤雄不公開教師或學校的名稱，指醫生被投訴專業失德亦會公開其名字，認為不公開的做法對家長、其他教師欠公允。 教育局發言人回覆《香港01》查詢指，嚴重失德而被取消註冊的教師不能再擔當教席，已保障了學生的福祉；而不至於取消註冊的教師，則面對勸喻信、警告信或譴責信等，讓教師在校方密切監督和指導下，有改正的機會。而公布有關學校的名稱將針對整間學校，對在同校任教並秉持專業操守的其他教師並不公平，亦對積極跟進，加強監察和指導的學校管理層不公平。 教育局發言人更反駁指，教育局依《教育條例》規管教師的註冊事宜和失德行為，而香港醫務委員會則根據《醫生註冊條例》處理醫生的相關事宜，強調兩者制度及法律條文不同，「自有不同的程序，不能直接比較」。

教育局發言人回應查詢時重申，局方一向致力維護教育專業和學生的福祉，不會姑息失德的教師。發言人指，去年6月至本年6月，教育局接獲222宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成180宗個案調查，其中63宗不成立，而成立的個案已作出譴責、書面警告，以至勸喻。（資料圖片）

教育局發言人回應查詢時重申，局方一向致力維護教育專業和學生的福祉，不會姑息失德的教師。發言人指，去年6月至本年6月，教育局接獲222宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成180宗個案調查，其中63宗不成立，而成立的個案，至本年7月中已向17名教師發出譴責，及向9名教師發出書面警告，有關教師如再作失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

發言人指，他們亦分別向19名教師發出書面勸喻，並向15名教師作口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為，應尊重社會接受的行為準則。

在聘請教師方面，教育局已在本年5月22日發出通告，提醒學校在聘請教師時須遵從的程序，當中包括在徵得應徵者同意後，向教育局申請將其教師註冊資料向學校發放，當中包括其教師註冊是否有效、申請教師註冊曾否被拒，曾否就教師註冊收到教育局發出的讉責信、警告信或勸喻信等。