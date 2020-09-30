梁振英4小時內連出9個FB帖文　稱中港官員遭美制裁與有榮焉

全國政協副主席梁振英自卸任行政長官後，經常在社交網站就不同議題暢抒己見，今日（30日）更活躍非常，短短於4小時內在facebook連出6個帖文，當中就提到由他牽頭的《803基金》，已就教育局拒絕公開專業操守失當的教師名單，入稟法庭申請司法覆核，要求法院下令局方公開有關教師姓名、涉事學校名稱以及案件情節。 另外，就國際刑事法院首席檢察官本蘇達對美軍在阿富汗是否犯下戰爭罪行展開調查，而被美國政府制裁，梁振英稱同被制裁的中港官員與有榮焉，不過就將12名被制裁官員錯寫為11名。

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▼美國制裁中港官員名單及理由▼

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除此之外，梁振英亦關心昨日19名泛民議員宣布延任立法會。對於公民黨陳淑莊早於民調公布前已決定離任，但基於不想影響民調結果而未有公開，梁振英批評若這事發生在西方政壇，「公民黨馬上亡黨」。他又稱泛民為了延任打抗爭牌，如今延任成功，「當然劇本台詞要唸下去，在昨天的記者會上大喊抗爭」惟自己就不相信，這些「賭口水的口水佬可以怎樣激進？看過去三個月的郭榮鏗就知道」，諷刺泛民議員玩弄支持者。

就於網上仍有人宣傳明日被批出反對通知書的遊行，梁振英指有人著青年人出來「送頭」，羅列了8個被控暴動罪、非法集結罪等的案例，稱被定罪後的青年人無一不窩囊地求情，又著年輕人不要以為上街就是勇武英雄，到了差館、上了法庭就變成腳軟狗熊。