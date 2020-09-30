南丫海難8周年前夕　難屬發公開信斥警方調查慢致死者未有死亡證

「南丫海難」於2012年10月1日發生，事件造成39人死亡，92人受傷。事發至今8年，海難死者家屬發表公開信，指警方接手調查後，一直未完成調查，令死因庭未能開庭，而於事件中離世的39名死者至今仍未獲發死亡證。他們又於信中批評有建制派議員建議政府應停止跟進海難一事，指真相未能⽔落⽯出，「掛在⼼頭上的鉛墜⼜如何可放下並踏步向前？」 信中提到，政府對事件避而不談，獨⽴調查報告至今仍未公開，而海難成因仍未被徹查，形容家屬苦等8年「未能得到公義，更談不上釋懷。」

南丫海難不只造成39⼈死亡及多⼈受傷，更摧毀了不只39個家庭，在⽣者⼼裡 ⽣命裡刻下不可磨滅的傷疤，或者⼀⽣都會蒙上陰影難以釋懷。 南丫海難難屬公開信

南丫海難於2012年10月1日發生，至今已8年。早年有社運人士自行在周年日燒衣紙給死者。（資料圖片）

欠警方調查報告 死因庭未能開庭

於「南丫海難」發生8周年的前夕，海難死者家屬發出公開信，指警方當年於事後接手調查，但至今仍未有結果，更一直未有給予進度時間表或階段性進展報告。而死因庭亦因警方未完成調查未能開庭，令39名死者至今仍未獲簽發死亡證，家屬亦因此不能處理很多事情。

信中提到，有建制派議員於⽴法會會議中建議政府停⽌跟進南丫海難⼀事，斥他們「厚顏」，更指事件真相未能水落石出，「掛在⼼頭上的鉛墜⼜如何可放下並踏步向前？」他們批評政府於此事的態度「避⽽不談、瞞天過海」，不但未能徹查海難成因，至今仍未公開獨立調查報告，當年政府的承諾至今仍未能兌現。

信中重提當年特⾸梁振英承諾徹查意外原因絕不姑息，時任房屋及運輸局局⾧張炳良更公開承諾，為南丫海難設⽴之獨⽴調查委員會之報告將會公諸於眾，然⽽8年後的今天仍然沒有兌現承諾。

他們指家屬苦等8年，「未能得到公義，更談不上釋懷」，對於本已年⾧的家屬，有些在這8年當中因年⾧離世，他們更要帶着憤恨不⽢及遺憾離世。他們批評政府縱容慘劇發⽣，更拒絕善後還以公道，「豈不是⾃毁特區管治之威信與聲望？」