院舍煞停中秋探訪　未能與九旬母團圓　兒：想捉着她的手開心過節

日前元朗護老院一名院友確診新冠肺炎，院友和員工須要檢疫，部分原本打算讓家屬在中秋節探訪的安老院舍臨時取消安排。 有家屬連月來以視像電話和院友「見面」，梁先生買了月餅請安老院轉交九旬媽媽，他表示理解院舍做法，由院舍員工和媽媽慶祝中秋節。

梁先生的媽媽年屆九十，因跌倒盤骨受傷，四年前入住位於荔景麗瑤邨的蔚耆苑，她聽力較弱和脾氣不好，行動不便，需要坐輪椅。以往梁先生每星期探望媽媽兩、三次，會推媽媽到戶外平台放風，他形容老人家「有啲嗲」，幾天不見兒子會撒嬌嚷「不知還能見你幾多眼。」

中秋節前兩天，再有安老院院友確診，疫情下的節日仍有安老院舍群組感染的隱憂。梁先生媽媽的安老院暫停家屬探訪，只可以用視像電話和院友聯絡。梁先生坦言每逢佳節陪思親，中秋節都想親自捉着媽媽的手，摸下臉頰，一同品嚐月餅，開心過節。他說無奈疫情持續，不可自私地要求和媽媽見面，否則對其他院友和員工不公平，「不可以野蠻，明年今天有無得見，大家都唔知，無得怪，無得預測」，他表示不會太苛刻，或是怪責院舍安排。

院舍自二月初實行有限度探訪，梁先生媽媽最初經常扭計和抱怨他。（黃寶瑩攝）

該院舍自二月初實行有限度探訪，梁先生媽媽最初經常扭計和抱怨：「你哋唔洗理我，你哋唔要啊媽。」梁先生五個月前開始使用視像電話和媽媽溝通，她不時鬧脾氣，花上兩個月才習慣。院舍員工悉心安撫和外界「隔絕」的長者，每早讀報給院友知道疫情最新發展和確診數字。後來媽媽明白兒子因為防疫探不得，會說「得嘅你哋實嚟」，「出街都有問題，我仲叫你黎咩，我都唔想你有事啦仔」，她甚至提醒兒子洗手和戴口罩。

老人院在第三波疫情是重災區，多間院舍的院友員工感染，梁先生表示院舍作為高風險地點，員工比他還要緊張，即時謝絕家屬探訪，並加強清潔消毒。院友員工全日須配戴口罩，也曾做病毒檢測。

疫情下安老院暫停家屬探訪，梁先生只可以用視像電話和媽媽「做節」。（黃寶瑩攝）

疫情在五月緩和時，梁先生每周探訪媽媽半小時，但都是外賣蛇羹在院舍慶祝母親節。媽媽上月中問過可否在中秋節餵她吃月餅，他回答會買月餅，但只可由院舍員工餵她。院舍為中秋節舉辦抽獎和打麻將活動，讓院友在歡度佳節。梁先生表示理解院舍安排，認為他們如非必要都不會關閉院舍、禁錮院友，他和媽媽都調整心態，「起碼今個中秋仲可以同佢視像」。當疫情消退，他希望帶媽媽出去食自助餐。

疫情下安老院暫停家屬探訪，梁先生只可以用視像電話和媽媽「做節」。（黃寶瑩攝）

蔚耆苑院長蔣慧儀表示，疫情持續反覆，院舍本年中秋無計劃開放探訪。院舍二月初曾容許有限度探訪，第三波疫情在安老院爆發，每天達百多宗個案，七月起就全面停止家屬探訪。她指院舍做足防疫措施，30多名員工各80多名院友每天須量體溫，到診的社康醫護都嚴謹遵從有關守則。疫情下，她說最多可安排院友每天視像通話家人，她又表示會按照衞生防護中心指引放寬措施，將分階段，先在有限制人流、時間和地點下安排探訪，再全面開放。