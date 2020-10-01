中秋｜食肆人流劇減　一家人分三枱坐：以前坐埋一齊開心啲

本港新冠肺炎疫情持續，今日（1日）為國慶節及中秋節四連假首天，旺角入夜後人流銳減。有酒樓負責人指，今年受限於多項防疫措施，晚市的生意額僅得前年的兩成。有食客表示，一枱上限4人影響一家人團聚的氣氛，「分開坐冇得圍埋一齊，冇得你敬我一杯你敬一杯，氣氛點都有影響。」

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旺角入夜後街上的人流明顯銳減，無論酒樓、餐廳等食肆，店外並沒有出現人龍。（歐陽德浩攝）

中秋節及國慶日假期首日，旺角入夜後街上的人流明顯銳減，無論酒樓、餐廳等食肆，店外並沒有出現人龍。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，今年中秋節有連續數日長假，較往年特殊，顧客或會分批於不同的日子光顧，現時難以預計未來幾日的生意額，「可能三個仔有三個家庭分開三日嚟，或者同最親嘅過嚟食。」

提供套房以自助餐的形式上菜

他又透露，在限聚令下，除了12人套餐分開三碟上枱外，亦會向熟客一家人提供套房，房內有數張枱圍繞著一張「上餸枱」，就像自助餐的形式，食客只需走到中間的桌子夾菜，或拍照「打卡」。但他坦言，一家人分開數枱坐難免減少氣氛，「以往孫仔孫女會同婆婆爺爺傾下計，而家分開坐可能企起身打聲招呼就算。」

倫敦大酒樓向熟客一家人提供套房，房內有數張枱圍繞著一張「上餸枱」，就像自助餐的形式。（歐陽德浩攝）

蘇續指，除了限聚令及假期的長度外，受昨日黑色暴雨警告影響，顧客擔心天氣不定而減少訂枱的意欲。「今日晚市嚴格嚟講得前年嘅兩成，以前坐滿晒，希望未來幾日可以追得上。」

食客：響應政府避開人多地方 飯後不賞月

食客阮先生表示，今晚一家人包括兒子、媳婦、孫女、傭工等，共11人到酒樓吃團圓飯。但受限聚令影響，今年需分開三枱吃飯，坦言「以前坐埋一圍枱會高興啲。」他指，會響應政府的呼籲減少到人群聚集的地方，故飯後不會賞月而回家休息。問到中秋節的願望，他說：「願望係香港太平，最緊要人人有飯開！人人有工開！」

而阮先生的兒子表示，剛在旺角已購買了電器產品當作中秋節禮物。他直言，「分開坐冇得圍埋一齊，冇得你敬我一杯你敬一杯，氣氛點都有影響。」

稻香集團旗下的迎囍旺角分店，早前有店員向記者表示，如多於4人的顧客仍可同坐一桌，不過會以隔板分開兩邊，每邊最多坐4人。但今日現場所見，已遵守政府最新的規定，每枱沒有超出4人。而顧客數量亦不多，店外無人排隊等候，亦明顯有多張空桌。