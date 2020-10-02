健康碼｜陳肇始稱已與粵澳討論　姚思榮：港府要求毋須清零才通關

本港第三波疫情逐漸回落，食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）發表網誌指，政府正與粵澳兩地政府重啟討論作準備，讓社會在情況容許的時候逐步恢復正常運作和活動。而旅遊界立法會議員姚思榮則透露，特首林鄭月娥已經向中央政府反映，盼本港不用零確診下才可以通關，有望10月內能開放有限度通關。

食物及衞生局局長陳肇始指出，本港疫情已明顯由7月底的高峰回落，漸趨穩定。（資料圖片 / 高仲明攝）

今日是中秋及國慶長周末假期的第二日，食物及衞生局局長陳肇始發表網誌，回顧政府因應第三波疫情實施的政策及落實工作。陳肇始表示，明白社會上有不少人期望盡快推出香港健康碼，以恢復正常跨境活動；現時政府正與粵澳兩地政府重啟討論作準備，讓社會在情況容許的時候逐步恢復正常運作和活動。



社會上有不少人期望恢復正常跨境活動

但她在文中多次指，明白市民，尤其是年青人可能出現「抗疫疲勞」，希望盡快與親友聚會，但市民在恢復社交活動或參與運動時，亦要保持防疫意識，注意個人和環境衞生，例如在飲食以外，要佩戴口罩，以及注意手部衞生，她又提醒，抗疫工作需要集中外放輸入丶內方反彈，準備應對下一波，不能鬆懈，又呼籲恢復社交活動或參與運動時，亦要保持防疫意識，注意個人和環境衞生，例如在飲食以外，要佩戴口罩，以及注意手部衞生。

冀10月能有限度通關

旅遊界立法會議員姚思榮今日亦表示，特首林鄭月娥已向中央反映，希望能不用等到「零個案」一段長時間才通關。他認為，今年中秋國慶4日長周末，做本港的酒店業出現「小陽春」，主題樂園等度假酒店入住率爆滿，高級酒店入住率亦達八至九成。但假期過後，低入住率的情況便會再出現，故政府要盡快與一至兩個國家落實「旅遊氣泡」，或者在10月有限度通關，才能夠讓業界見到曙光。

至於香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊則指，「清零」一段時間才通關是不現實，又希望健康碼費用應少於200元，政府可提供部分協助。

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