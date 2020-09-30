過半人認為健康碼檢測費應低於249元　旅遊業倡寬限至20人一團

疫情下港人大半年都不能外遊，旅遊業界重挫，復蘇無期。香港遊行社解困大聯盟表示，希望可以先行推出20人或以下的本地團試水溫。不過，因為現時限聚令下，四人一團根本不能推出任何產品，「成本價最少800蚊一位上山頂，點做？」又以韓國為例，當地推出多事「相安無事」，反問為何香港不能試行。香港中國旅遊協會理事吳熹安表示，希望政府能夠為旅遊業這些「特困」行業繼續推出「保就業」計劃，並延續最少多六個月，「我相信好多市民都知道我哋係冇辦法開業，會體諒我哋，如果唔係嘅話，相信好快會有裁員行動，我哋而家係唔止冇得營業，係出晒血。」

香港遊行社解困大聯盟與香港中國旅遊協會今日召開記者會。（梁煥敏攝）

香港旅行社解困大聯盟與香港中國旅遊協會，用電話隨機抽樣，在本月18日26日訪問了1039名市民，了解他們的外遊意向，結果顯示，有45%受訪者「非常想」去旅行，此外，有64.2％受訪者，表示「支持盡快落實」健康碼互認，讓經過認可檢測的人士往返粤港澳三地可獲豁免隔離檢疫。有28％表示「不支持」，另有7.8％表示「沒有意見」。

對於健康碼檢測費用，有52.8％受訪者認為「249元或以下」才是合理水平，另有14.4％表示是「499元至250元」，有6％表示是「749元至500元」，6.6％表示是「999元至750元」，只有7.4％表示是「1000元以上」。反映大部份受訪者認為現時約1,000元的檢測收費，屬於不合理水平。

中旅社常務理事李振庭表示，旅行社想於現時限聚令4人的情況下，想推出本地遊有很大困難，根本「無得做」，「計返成本，當中要包食一餐，最少800蚊至1000蚊。行山頂、淺水灣飲嘢，因為司機同旅遊巴成本都唔少，你包的士一日都唔得啦，點做？」

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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他指，本地遊不能令旅遊行業「起死回生」，成功推出令市民有信心再出行旅遊，但他強調可以推出內地及澳門健康碼及幾個國家地區的旅遊氣泡才可真正重新出發，又舉例南韓已推出境內遊多時，但相安無事，可用作借鏡，「大部份都係教會群組出事，但係完全冇聽過話旅行會出事，點解唔可以試行吓， 599G對旅遊業要有一定嘅寬鬆先可以幫手。」認為只要寬限至20人一團，相信能夠先行推出本地人遊。大聯盟召集人亦説，曾經跟部份檢測化驗所職員研究過，只要有一定人數的團體做檢測，相信能夠得到健康碼價錢大約可以低至300元。

吳熹安則説，對港府推出第三輪「保就業」計劃，會延至11月完結，他認為，港府對特困行業應有更大的協助，他説，明白「保就業」並不能夠長遠解決困難，但六月曾一度指會推出健康碼，但現時卻無影無蹤，因此才希望於11月後，再得到多六個月的資助，「我哋而家唔此停業，係出晒血啦，可以點好呢？所以想得到資助。」

旅行社解困大聯盟成員蘇子楊（左）表示， 若未能得到政府資助，擔心10月有旅行社職員開始「收大信封」。（梁煥敏攝）

旅行社解困大聯盟成員蘇子楊表示， 若未能得到政府資助，擔心10月有旅行社職員開始「收大信封」，「老細係唔會11月無資助先去炒你，到時咪要畀多個月糧，所以都擔心係數以百計千計員工有影響。」又認為澳門現時已經推出健康碼，可以於10月國慶假期前推出，香港卻遙遙無期，明白到本港早前出現第三波疫情有所影響，希望政府能夠講解推出期限，令業界有所打算。