限聚令｜食環署控逾10間食肆違規　涉違口罩令、餐桌隔不足1.5米

國慶、中秋適逄長假期，不少人會選擇外出用膳。食環署昨日（1日）和今日（2日）一共巡查超過1,250間餐飲業務處所，並向超過10間處所的負責人展開提出檢控的法律程序，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定及處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩。食環署再次提醒餐飲處所經營者及從業員須嚴格遵從第599F章的規定。

食環署表示，昨日及今日一共巡查超過1,250間餐飲業務處所，未有發現顧客在食肆內違反有關羣組聚集的規定，但向超過10間處所的負責人展開提出檢控的法律程序，主要關乎餐桌之間距離未符合有關規定及處所內人士未有在飲食以外時間佩戴口罩，違反規定及限制者，即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。



市民應該要避免「搭枱」

食環署提醒，處所經營者和從業員須繼續遵從並符合一系列的規定及限制，而市民亦須遵守餐飲業務處所內有關羣組聚集的規定；署方會繼續加派人員巡查各區食物業處所，並與警方進行聯合行動，確保有關法例的規定和限制得以遵行。

另外，市民在光顧食肆時，亦須遵守餐飲業務處所有關羣組聚集的限制，除飲食時外須一直佩戴口罩，並時刻保持社交距離，以及盡量避免「搭枱」。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼