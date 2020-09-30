九巴車站進駐安老院舍　借鏡德國經驗　防認知障礙長者遊走

長者入住安老院舍，常常會面臨不適應環境的問題，部分患有認知障礙的長者更有遊走的風險，一旦走失後果不堪設想。九巴公司早前特製2個九巴公司特製的巴士站牌，贈送給明愛利孝和護理安老院，希望喚起認知障礙症長者記憶的同時，亦協助院方防遊走和治療訓練。據院舍治療師表示，將站台放入安老院的做法，是借鏡德國的經驗。 另外，九巴早前升級信號系統，推出透過八達通卡號碼協助尋找失蹤長者服務，服務進更一步，九巴表示熱線（2745-4466）將於10月1日新增選項，在選擇語言後按8字，會有專人接聽，方便家人直接向九巴提供失蹤長者資料；而在App1933會刊登尋人啟示，讓乘客多加留意。

紅白相間的巴士站牌，一張長凳，似足了街外常見的巴士車站，然而，仔細觀察站牌，47X、86A、89等5條巴士線，均為明愛利孝和護理安老院附近常見的巴士路線，路線中更貼心地加上了「明愛安老院」的字樣，幾乎可以以假亂真。

借鏡德國經驗 假站台協助訓練和治療

院舍一級治療師李焯傑說，將巴士站台引入院舍是看電視節目得到的啟發。他說，曾有電視節目介紹德國安老院舍的狀況，當中便有假站牌（Fake Bus Stop）的設計，可以協助院舍進行訓練和治療。他說，不少長者到陌生環境時，會出現情緒問題，有時更會做出攻擊行為，令病情惡化，因此現實導向的認知訓練以及整個院舍的外觀設計都十分重要，於是便決定借鏡。

他說，巴士站台是長者的回憶，大家有慣性去等待；巴士站台入駐院舍後，一方面長者可以重溫等巴士的場景，緩解他們的不安的情緒，另一方面治療師可以借等巴士等理由，與長者坐下交談，進行訓練和治療。

院舍一級治療師李焯傑指，將巴士站台引入院舍最初是從電視節目中得到靈感。（袁澍攝）

長者遊走風險大

院長關小玲說，全院有276名院友及100多名日間中心會員，當中六成以上受認知障礙影響，更有30多名「重點觀察對象」需安裝防遊走裝備。她說，認知障礙症的長者若是遊走出去，會面臨不少風險，而走失時間越長，危險就更大，因此全院的員工都嚴陣以待，謹防有長者「偷走」。儘管如此，每年還會發生一兩宗長者遊走的事故。她說，院舍現時有了「巴士站台」，希望運作效果良好，可以切實幫助院舍內的老友記。

院長關小玲說，院內不少長者，有遊走風險，因此院方在不少院友的鞋內加裝了防遊走設備。圖中鞋子的鞋底已打入防遊走針，若長者穿這對鞋走出院舍，會有警報響起。（袁澍攝）

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九巴熱線將增專人接聽服務 助尋失蹤長者

九巴於去年10月升級信號系統，推出協助尋找失蹤長者的服務，家屬只要將失蹤者的八達通卡號碼提供予九巴，而當失蹤長者以八達通登上巴士時，車上的裝置會即時發出聲響，令車長得知該乘客為走失長者並尋獲。從2019年投入使用後，平均每月都有收到一個求助個案，大部分都透過九巴尋回走失的親友。

九巴顧客服務熱線（2745-4466）將於10月1日新增選項，在選擇語言後按8字，會有專人接聽，方便家人直接向九巴提供失蹤長者資料。而在App1933會刊登尋人啟示，讓乘客多加留意；而當長者與家人團聚後，亦會在App1933發出平安啟示。