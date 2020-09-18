69歲子照顧94歲認知障礙母　由忟憎變包容：無辦法，只能夠忍受

新冠肺炎疫情反覆，對認知障礙症患者及照顧者而言，需面對更大挑戰。有年近七旬的男性照顧者在疫情下，獨力照顧患有認知障礙症的94歲母親，除了貼身照顧外，亦需安撫患者的情況，自言性格原本容易忟憎的他，漸漸學會包容，亦主動參加社福中心的支援計劃，及早為未來做好準備，「無辦法，只能夠忍受。」 有社工表示，疫情打亂患者的既定生活，有長者會發脾氣、更甚會作出自殘行為，呼籲照顧者感到情緒爆煲時，宜主動求助。

程先生兩年前辭掉工作，專心照顧患有認知障礙症的母親。（受訪者提供）

兩年內母親病情惡化 家中見幻覺 半夜起身煮食

程先生今年69歲，憶起兩年前，年過九旬的媽媽開始出現病徵，「不嬲都會落街拎報紙，但發現佢開始迷路」，一家感到不對勁，故主動帶她求醫，經評估後確診認知障礙症，程亦索性辭工，專心照顧母親。在過往兩年，他看著母親情況一日比一日差，在家中看到幻覺、試過半夜起身煮食、忘記關煮食爐便外出，險發生意外、對家務事的固執，亦一度令二人常常生出磨擦，他自言性格較忟憎，但相處下來，最大心得是需事事忍讓。

母親失禁、不懂穿衣 兒子跨心理關口助清理



原本有太太與他輪流照顧母親，但太太新年後返台，照顧同樣患病的外母，變相剩下他獨自一人，他亦試過情緒爆煲，「有次佢同我爭洗碗，地下當然滴到水，佢突然搵隻腳叉埋嚟抹水，又或者我喺屋企拖地，唔聽我講喺屋企周圍行，咁咪好忟憎，但忟憎你又唔可以打佢，咪捉住佢撳落床，佢之後同我講你不如殺咗我。」心情會否難受？「無辦法，只能夠忍受。」

近期媽媽自理能力開始變差，間中失禁、不懂穿衣服，作為兒子，由起初有「心理關口」，到學會接受現實，「佢會整到褲都係，我咪幫佢清理......無得習唔習慣，做得呢樣嘢就無得計較。」

回顧過去兩年的照顧點滴，他認為最大改變是性格由忟憎變包容。（受訪者提供）

在女兒的介紹下，程先生更主動參加互助小組，與同路人交流，「見到呢個點嗰個點，我就知道以後點，有心理準備」，又定期和母親參加中心活動，包括一起做手作。照顧之路如長期抗爭，心理質素亦相當重要，「照顧小朋友，佢都會有長大嘅一日，但長者只會越嚟越差。」他年紀亦不輕，來年更將踏入70歲，強調每日會保持飯後散步習慣，間中與朋友相聚，放鬆一下。近日，他亦申請了日間照顧中心，料輪候時間需一年半，「有人照顧佢，我就可以做自己嘢」，幫忙分擔壓力。

香港家庭福利會社會工作顧問黃愛球表示，疫情打亂了認知障礙症患者的日常行程，造成很大挑戰。（黃詠榆攝）

香港家庭福利會社會工作顧問黃愛球表示，疫情打亂了患者的日常行程，造成很大挑戰，「平時會定時定候去上堂、去中心，但依家無得返，容易倒退。」另外，在第三波疫情中，安老院舍出現爆發情況，長者死亡人數急增，亦為他們帶來情緒困擾。她透露，生活被打亂，有長者會發脾氣、更甚會作出自殘行為。



香港家庭福利會認知障礙症照顧策劃師黃松思補充，7月爆發第三波疫情，有患認知障礙症的長者，沒法照常對中心參加活動，其子亦規勤她減少外出，但時間久了，發現多了自言自語，褲當做衫著，認知能力有明顯倒退。



策劃服務助照顧者做好準備



黃愛球指，男照顧者通常「未準備跌入照顧者角色」，往往較女士面對更多困難，「女性照顧女性都會覺得尷尬，男性未必識得處理」，而程先生參加了中心的支援計劃，「社工會由初階起，畀佢認識到咩叫認知障礙症，及早申請院舍、中心支援服務」，另亦有職業治療師、物理治療師定期做上門評估。她呼籲，照顧者感到情緒爆煲，宜主動求助，亦向朋友傾訴，長遠而言，亦促政府制定完善護老政策，為病人、照顧者心靈提供支援。

家福會轄下的「以家為本認知障礙評估及支援計劃」提供不同服務，包括認知障礙評估服務、認知障礙照顧策劃服務、認知障礙照顧者互助小組等，計劃預算服務2100人，費用全免。