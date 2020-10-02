新冠肺炎｜旅遊業界籲再推保就業吊鹽水　導遊工會︰人哋驚咗香港

本港新冠肺炎疫情持續，旅遊業首當其衝大受打擊，雖然政府曾推出「旅行社鼓勵計劃」、「綠色生活本地遊鼓勵計劃」及「旅行代理商及從業員支援計劃」，為業界及從業員提供金錢的資助。但香港旅遊業議會主席黃進達及香港導遊總工會理事長黃嘉毅均表示，計劃對業界並無幫助。 黃進達指，第二波疫情結束後，業界當時曾短暫推出本地團，認為應捨難取易，指政府應優先重辦本地團，否則將會出現裁員及結業潮。黃嘉毅則表示，「而家唔係香港驚人哋，係人哋驚咗香港」，更透露不少從業員逼於無奈下當保安或地盤工人等，甚至須借貸渡日，斥責政府不知民間疾苦。

邱騰華（中）去年12月宣布，每間本地持牌旅行社舉辦綠色本地旅遊團，每接待一名本地旅客可獲100元資助，上限為5萬元。（資料圖片／羅君豪攝）

雖然政府聯同香港旅遊發展局（旅發局）和議會，曾分別於去年10月及12月推出「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，其後更延長計劃期限至今年12月31日。然而，旅行社在疫情下為配合限聚令的人數上限，除了4人本地團外，幾乎所有旅行團均無法成行，故鼓勵計劃實質上對業界的幫助微乎其微。

從「省內遊」逐步開放至全國

香港旅遊業議會主席黃進達表示，其實在第二波疫情結束後，限聚令曾一度放寬至50人，業界當時曾短暫推出本地團，直至第三波疫情爆發。雖然外界一直傳出健康碼或旅遊氣泡的風聲，但他認為重辦本地團才是最優先的考慮，因外地團需考慮多個問題，如視乎當地的檢疫安排、旅客出發前及回港後的檢測、航班的安排等。

他又指，過往潮汕地區等短途路線受市民歡迎，若健康碼推出後，可從「省內遊」開始，再逐步嘗試開放至全國。「唔介意（旅遊氣泡及健康碼）逐步逐步嚟，但始終搞本地團係最容易最快。」

黃進達指，若健康碼推出後，可從「省內遊」開始，再逐步嘗試開放至全國。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃嘉毅呼籲政府待疫情緩和後，應盡快開放本地團，讓從業員得以恢復工作。（資料圖片／盧翊銘攝）

從業員申請資助的門檻不合常理

封關多月，除了旅行社正瀕臨倒閉之際，從業員更是處於水深火熱。香港導遊總工會理事長黃嘉毅悲觀地認為，因港人不團結及政府對抗疫情不力，相信重辦外地團之日遙遙無期，「而家係我哋一廂情願想人哋嚟，唔係香港驚人哋，係人哋驚咗香港！」他指，即使推出健康碼後，大灣區遊客能到港旅遊，對業界的幫助亦有限。「大灣區有幾多個客？通常佢哋喺香港都有親戚，都唔會跟團嚟香港啦，最多咪吊下鹽水。」

談到「旅行代理商及從業員支援計劃」，他表示極度噴怒，斥責政府不知民間疾苦，「政府好離地，剩係睇到權貴，但睇唔到基層！」他指，持「僵屍牌」的旅行社能輕易獲得資助，而從業員卻被設置不合常理的門檻，如於一年半內曾提供60日的導遊或領隊服務，然而部分旅行社因違規經營，而不願為從業員提供證明，惟從業員是沒被告知其帶領的旅行團是否違規，同時與旅行社是合作關係，對方沒有義務提供證明。「嗰陣時同政府反映過問題，但佢答返我話︰咁我都冇辦法。」

黃嘉毅悲觀地認為，本港疫情不穩，重辦外地團之日遙遙無期。（資料圖片／李嘉偉攝）

從業員無收入須借貸渡日

他坦言，自年初疫情持續至今，本港導遊及領隊已全體失去工作，由於沒有底薪變相失去收入，逼於無奈下當保安或地盤工人等，甚至須借貸渡日，或為子女9月開學的費用煩惱，「個個都生活得好陰公。」因此他呼籲政府待疫情緩和後，應盡快放讓本地團重辦，可訂立措施如上車前量度體溫、旅遊巴每排只能坐1人、旅程中必須戴上口罩等，讓從業員得以恢復工作。

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