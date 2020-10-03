中秋節｜市民湧入大澳賞燈報復式消費　小食店：生意增10倍

今日（3日）是四日國慶中秋長假的第3天，早上約10時半，東涌往大澳巴士站已人頭湧湧，在短短半小時內有逾200人登上往大澳巴士。有市民稱希望到大澳「行山」、「睇海豚」、「睇海味」。 正值中秋佳節，大澳本地居民與商鋪合作，在大街上掛上燈籠，吸引大批市民前來「打卡」。有市民表示，她與女兒一同製作燈籠，見燈籠被掛上感到開心。亦有小食店表示，燈籠「打卡」帶動了大澳人流，加上市民長久處於疫情陰霾之下，進行「報復式消費」，收入是平日的10倍。

10月3日，國慶中秋長假，市民湧入大澳渡長假。（黃穎津攝）

半小時200人上往大澳巴士

今日是國慶中秋假期第3日，市民長久處於疫情陰霾下，紛紛於長假期外出散心。早上約10時半，東涌往大澳巴士站已人頭湧湧，短短半小時內有逾200人登上往大澳巴士。

市民伍先生表示，疫情下假期甚少外出，現疫情緩和，因此打算到虎山遠足，但大澳人流比想像中多，他更稱看見有部分市民未有配戴口罩，感到「有啲擔心」，故自己會做好防疫措施。

而市民林小姐則攜同幼女一同到大澳「行街」放風，「見今日好天就帶小朋友出嚟曬吓太陽」。他說自疫情後已很久未有出遠門，認為今日大澳人流與想像中相差不遠，「唔算好多人」，可以接受。

早上約10時半，東涌往大澳巴士站已人頭湧湧，在短短半小時內有逾200人登上往大澳巴士。（黃穎津攝）

大澳居民設「燈籠街」 市民慕名前來打卡

正值中秋佳節，大澳本地居民與商鋪合作，在吉慶前街掛上燈籠，吸引大批市民前來「打卡」。市民曾小姐慕名而來，稱自己從未來過大澳，今天特地前來賞燈，稍後也會考慮「睇海豚」、去貓cafe等活動。

參與製作燈籠的小朋友子悅稱，當中有燈籠是由她親手所製並掛上，她對此感到非常開心。子悅媽媽表示，燈籠是經民間團體「大澳非茂里」及「花Mi貓」組織義工而製成，燈籠皆是手繪，傍晚6時半開始亮燈。

10月3日，大澳居民與商舖合作，在大街上掛上燈籠，吸引大批市民前來「打卡」。（黃穎津攝）

小食店：食材提清光 提早收檔

位於吉慶前街的小食店經營者鄭先生稱，下午約4時起，人流便會漸漸增多，他本預計每晚8時才打烊，但昨日（2日）於5時便已用完全部食材，提早收檔。他指若沒有燈籠，遊人於5時左右便會離去，收入亦只有數百元，與平日相約；但在燈籠街的吸引下，晚上9時吉慶前街仍「塞滿人」，生意額大增10倍至數千元。

位於其他街道的茶果店店員段小姐亦相信「燈籠街」有效帶動生意。她形容最近幾日生意和疫情時是「差天共地」，疫情時街上沒有遊客，僅有大澳本地人。而最近幾日的生意額比去年同期更高，她認為是市民長久居於疫情陰霾下，一旦放寬，便開始「報復式消費」，生意額大增10倍。但她亦擔心消費潮僅是曇花一現，維持數日便會回落至正常水平。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼