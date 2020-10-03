十大傑青｜摺紙專家盼摺出支架助救災　港青借象棋脫離毒海任教練

國際青年商會香港總會第48屆「十大傑出青年選舉」結果今日（3日）出爐。今年七名得獎者中，有兩人將兒時興趣，發展成事業及理想，當中包括希望「摺出」災區醫療救援支架的香港摺紙協會創會主席陳柏熹，以及兒時受家暴、一度誤墮毒海的香港棋院象棋發展總監周世傑。

+ 2 + 2 + 2

兒時遭家暴、中三輟學吸毒

周世傑兒時遭受家暴，一度要入住「兒童安置所」，中三未畢業，一度誤入黑社會及吸毒。至23歲身體響起警號、經濟狀況出問題，他開始檢視入生：「三日睡不到，無藥物影響都有幻覺，經濟上無法每日都落的士高，開始檢討自己，不想一生都這樣，所以立志改變。」

他邊兼職旅行社領隊，邊入讀公開大學學士課程，最終順利學士畢業。

曾吸毒及入住「兒童安置所」的中國香港棋院象棋教練周世傑，當選十大傑青。（黃寶瑩攝）

23歲決心改變、學士畢業 成象棋專業教練

而兒時在兒童安置所遇到的象棋啟蒙老師，教懂他捉象棋，成為他最大的興趣，他更在上格床的床板劃了棋盤，夜間自行對弈，後來將興趣發展成事業，疫情前任職象棋專業教練的他，時薪可達一千元：「棋藝有如人生的縮影，如學習象棋要訣之一，是熟記棋譜，即以前人的經驗知識，去應付今天的難題。」

疫情下，棋院收入大減約八成，周世傑說，會視為人生其中一項難題之一，「相信是暫時性的考驗」。展望未來，他表示：「香港是我家，現時工作亦是我最愛，暫無打算移民。」

國際摺紙比賽上屢獲殊榮的陳柏熹當選十大傑青。（黃寶瑩攝）

陳柏熹：摺紙不一定是興趣班 可學微積分



至於香港摺紙協會創會主席陳柏熹，因為12歲在網上學習日本摺紙大師的飛龍創作，自此愛上摺紙， 他在理工大學設計學院畢業，並創立摺紙協會。他強調，協會不只是興趣班，更希望教導學童了解摺紙的技巧及運作，「摺紙可以涉及微積分計算，應用在工業科技、醫學用途。」

盼研究物料摺出醫療支架 助未來救災

陳柏熹透露，正與同好者研究摺出可用在災區的支架，期望數年後可設計出一款「摺出來」的醫療支架，助災害中受傷的人士暫時固定的四肢，避免二次傷害，暫時試驗的物料中，成本最便宜只需數十元：「傳統支架體積大，運送儲存不方便，但如果用不同物料可以摺到出來，便可以幫到忙。」他說，由於日本摺紙文化較普及，若成功研發，預計會先在日本試行。被問到未來發展，在國際摺紙比賽上屢獲殊榮的陳柏熹，深信香港仍有很多機會及人材，暫沒打算離港。