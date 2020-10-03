新冠肺炎｜假日市民外出用膳　食環署與警方聯合行動巡查食肆

社會新聞
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中秋長假期加上疫情放緩，不少市民外出遊樂和用膳，多區食肆都有人排隊。食環署今日（10月3日）與警方採取聯合行動，加強巡查西貢及深水埗區的食肆和大排檔，提醒要遵守防疫規定，以及市民在光顧食肆時要遵守限聚令。

食環署發言人說：「根據食物及衞生局局長按《規例》就餐飲業務處所發出的指示，處所經營者和從業員必須嚴格遵從並符合一系列的規定及限制，當中處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，餐飲處所不得有多於四人同坐一桌；處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、餐飲處所須為進入處所的人士量度體溫，以及提供消毒潔手液等。根據有關防疫規例的最新修訂及指示，市民亦須遵守餐飲業務處所內有關羣組聚集每桌不得多於四人的規定。」

▼10月3日市民到東龍島「放風」▼

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根據《規例》，食物業處所持牌人和經營者必須嚴格遵從並符合一系列的規定及限制。違反規定及限制者，即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。而違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）有關人羣聚集規定的人士，可被定額罰款2,000元。

發言人說：「今日行動期間，食環署共巡查西貢及深水埗區40多間餐飲業務處所，以及向七個處所的負責人展開提出檢控的法律程序，除餐桌之間距離未符合有關規定，亦包括在公眾地方造成阻礙，而觸犯其他法例。」

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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食環署表示，會繼續加強巡查全港各區食物業處所，並與警方採取聯合行動，確保有關處所的經營者、從業員及市民嚴格遵從有關規例的要求，並會對違例者採取執法行動，以減低2019冠狀病毒病在食肆傳播的風險。食環署呼籲食物業負責人及從業員，必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，以保障員工、顧客及市民大眾的安全。

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