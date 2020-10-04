新冠肺炎｜竹篙灣700個檢疫單位新落成　年底全港將設逾4000單位

發展局局長黃偉綸表示，竹篙灣第二期檢疫營舍700個單位已於9月中落成，而第三及第四期的項目已動工，進展順利，目標是年底前再增建2,000個單位，屆時全港累計有4,000檢疫單位可用。 他引述團隊指汲取了興建第一期檢疫中心的經驗，利用組裝合成技術，最快曾在一天內成功裝嵌56個單位，700個單位在90天內順利完成。他稱為應付或出現的新一波疫情，政府會做好準備，興建更多檢疫和治療設施，提升應對疫情的能力。

黃偉綸今日（4日）撰寫網誌透露，竹篙灣第二期檢疫營舍已於9月中落成，提供700個檢疫單位，連同早前在柴灣鯉魚門公園及度假村、西貢戶外康樂中心及八鄉少年警訊永久活動中心興建的檢疫營舍，已建造逾2,100個檢疫單位。

他續指，竹篙灣第三及四期檢疫營舍項目已經動工，工程進展順利，目標是年底完工，提供額外2,000個檢疫單位。屆時，全港檢疫單位數目將超過4,000個。

黃偉綸引述建築署高級工程策劃經理李百怡指，組裝合成的建築技術可讓工廠及地盤同時進行生產組件和施工工序，加快工程速度，團隊亦汲取建造第一期的經驗，熟悉了運輸、建造等各項工序，結果他們在90天內順利地完成700個檢疫單位，更曾最快在一天內成功裝嵌56個單位。

增設14個無障礙單位方便有需要市民

黃偉綸又提到，第二期營舍增設14個無障礙單位，提供暢通易達的洗手間和淋浴設備，並將單位與相鄰單位打通，方便親屬或照顧者入住。

他表示，為確保香港的防疫措施足以應付可能出現的另一波疫情，政府會保持警覺，做好準備工作，包括興建更多檢疫和治療設施，提升應對疫情的能力。

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