新冠肺炎｜沈祖堯：無疫苗前仍靠隔離和預防　籲市民少出街

新冠肺炎疫情持續未停，全球仍然受到影響。中文大學講座教授、前校長沈祖堯今日(4日)於商台電台節目《政好星期天》上表示，目前仍然是預防勝於治療，在沒有疫苗之前，仍然要小心謹慎，減少出街。

沈祖堯說，新冠肺炎至今仍沒有藥可以治療，目前仍然只可以靠隔離和預防措施。他說疫情之初，本以為會在非洲等落後國家嚴重，最後發現越大的城市、人口越多的地方，疫情越嚴重，因此隔離措施一定要做。

應從疫情汲教訓 不要再食用野生動物

另外，他說對比沙士10%的死亡率，新冠肺炎死亡率相對較低，且新冠肺炎有些患者沒有病徵，傳染性較大。他回憶沙士期間，不僅醫院，社會也十分緊張，且當時醫院保護衣、N95等裝備都不足夠。不過沙士疫情大約持續3個月，今次疫情就相對漫長。不過他引述1914年西班牙大流感更嚴重，但最終疫情還是結束，所以堅信可以打贏這場仗。

他說，從是次疫情中得到的教訓，就是不要再去食用野生動物等，另外在沒有疫苗出現時，市民仍然需要少出街。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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中大防癌計劃已經3,500人找出50人患癌症

另外，中大醫學院早前開始為期5年的「中大賽馬會齊心防癌計劃」，目前正進行的1萬人癌症篩查計劃，已經進行了3500宗個案，合共發現約50人有癌症，包括10個腸癌、10多個乳癌及30多個前列腺癌個案。沈祖堯指，這些個案事前都是無病徵，以前列線癌篩查為例，會先進行抽血檢查，如有異常再進行穿刺檢查，結果在91個需要穿刺檢查的個案中，發現37個患癌個案，形容比率高。

沈祖堯指，發現本身肥胖及有糖尿病個案的風險較高，指中央肥胖對新陳代謝有壞影響，血糖高低亦與患上部份癌症的風險成正比。他亦指，男性患癌的風險比女性高，男性患大腸癌的機會就比女多50%，估計可能與吸煙、肥胖與糖尿情況有關，而女性有不適時亦較願意求醫。