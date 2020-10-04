政府擬改劃荃灣四地皮建屋　涉逾7000伙私樓及公屋容納2.1萬人　

規劃署建議將荃灣四幅用地改劃成住宅發展，當中兩幅擬作中密度私樓發展，另外兩幅則擬興建公營房屋，預計可提供1,880伙私營房屋，以及5,700伙公營房屋，四幅地皮預計會新增逾2.1萬人口。 今次修訂地皮分別於疄鄰油柑頭村用地改劃為「住宅」用途，料作中密度私營住宅發展，料可提供1,390伙，而寶豐台亦會改劃中密度私營住宅發展，預計可提供約 490 個住宅單位。而當亦擬於荃灣二號食水配水庫、前葵涌公立學校改劃興建公屋。

有兩幅官地鄰近麗城花園，政府擬改劃作中密度私營房屋發展。（資料圖片／江智騫攝）

今次改劃涉及兩幅鄰近麗城花園的官地。其中一幅疄鄰油柑頭村，面積約4.93公頃，現劃為「綠化地帶」，政府建議將用地改劃為「住宅」用途，用作中密度私營住宅發展，料可提供1,390伙；另一幅則位於屯門公路以南寶豐台，同樣屬於「綠化地帶」，建議改作中密度私營住宅發展，預計可提供約 490 個住宅單位。經改劃後，預計兩幅土地合共會新增5,280人。

政府提出，已就上述兩個項目作相關技術評估，包括交通影響評估、危險評估、空氣流通評估、視覺評估及景觀評估等，預計有關發展不會對周邊環境造成負面影響 。

荃灣二號食水配水庫、前葵涌公立學校擬建公屋

另外，政府又指研究結果顯示，搬遷荃灣二號食水配水庫入岩洞的技術上可行，初步選址為位於葵涌策略性岩洞區第 16 號的「孖指徑」岩洞。

而荃灣二號食水配水庫及周邊山坡用地鄰近象山邨，面積約6.42公頃，建議把用地改劃為住宅發展，初步擬議興建約4,000個公營房屋單位，包括5幢住宅大樓、小學、公共運輸交匯處等，料可容納11,200人。

另外一幅公營房屋的用地，則位於前葵涌公立學校校址及毗鄰政府用地，佔地約1.46公頃，擬建1,700個公營房屋單位，可容納4,760人。