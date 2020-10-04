劏房悲歌│輪候公屋6年突中風　遇疫情子女失業　坐困劏房瀕抑鬱

香港房屋問題嚴重，在新冠肺炎疫情下，一眾基層的生活環境更加水深火熱。有劏房戶表示，一家三口已等侯公屋6年，但仍然未有消息，母親更在輪候公屋期間更中風，而子女亦因疫情相繼失業，女兒大嘆租金無減過，「我就嚟抑鬱⋯⋯瞓唔到覺。」 另有劏房戶因疫情收入大減，至今已苦候公屋6年，但因劏房無通訊地址，信件只能寄去另一地方，之後他才知道因申請資料不足，而被取消資格，只好等完再等，去年又再重新「排隊」輪候上樓。

劏房戶阿娟（中）中風患病，而子女因疫情失業。（王潔恩攝）

本來是家中經濟支柱的阿娟，因曾中風活動能力大受影響，目前居住在唐九樓套房，倘要離家外出，每次來回便要行足九層樓梯，使其出入更加困難。她說，一家人已苦候公屋6年但仍然無果，在疫情下，女兒及兒子更相繼失業，但又偏偏遇上業主不斷加租，租金已高達6,000元，「今個月唔知點交租。」

阿娟女兒說，在母親中風時，她與弟弟仍然是學生。為生計考慮，之後她從事零售業，負擔家庭大部份開支，但一場疫情導致失業，「租金無減過⋯⋯其實我而家搵工好困難，我就嚟抑鬱⋯⋯瞓唔到覺。」

劏房戶林先生六年前已申請公屋，之後他才知道因申請資料不足而被取消資格，於是去年又要再重新「排隊」。（王潔恩攝）

劏房無通訊地址 苦候六年公屋才知被取消

另一劏房戶林先生則表示，他與18歲女兒已租住劏房10年。他6年前曾申請公屋，由於劏房不能收信，故信件只能寄去另一通訊地址，他後來才知道，因申請資料不足，而被房署取消資格，於是去年又要再重新「排隊」輪候上樓。

林先生指，雖然目前租用的劏房單位設窗戶，但不敢開啟，「因為成個出面晾衫架、冷氣機全部都係飯盒。」他曾因太悶熱，將窗口開至一條罅的大小，但隨即已有老鼠入屋。他又為清理窗外垃圾煩惱，怕會扔傷途人不敢清理，只好在窗邊放置兩大包除臭用品防異味。

林續指，在疫情下，收入已比以往大減三分二，惟業主不斷加租，租金已由當初的2,500元，增至4,500元，若天氣炎熱想開冷氣，電費連計租金更要索價逾6,000元，實難以負擔。

社區組織協會今日（4日）公布不適切居所租金調查報告。（王潔恩攝）

女兒到走廊玩耍卻被「毛手毛腳」

單親母親劉女士表示，雖然可領取綜援的租金津貼，但資助額不足，難以租樓。

劉女士說，她曾試過租住環境狹窄的劏房，形容房內只能「擺到張床」，女兒只能在床上活動。有一次女兒到走廊玩耍，但附近品流複雜，女兒曾被老翁「毛手毛腳」，最終在租約未完時，急急搬走。不過，搬去另一劏房後，環境並無改善，單位時常漏水，下雨時更會出現石屎剝落，「經常瞓到夜晚，個女就會話張被濕咗。」

社協建議政府加快建公屋

社協表示，政府應加快公屋或社會房屋供應及縮短輪候時間，並應重設租金管制，規管分間單位的租金水平及升幅，亦要設立「劏房租金指數」，收集關於全港分間樓宇單位的數據，適時介入市場作各項管制。