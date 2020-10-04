國泰10月起禁休假員工調更　傳周一大裁員　國泰不評論揣測

國泰航空及旗下國泰港龍航空早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路。國泰亦向員工發內部通告，從10月1日起，不准員工「調更」。有國泰職員表示，此做法非常罕有，工作多年從未見過。 網上亦流傳國泰將於周一向員工派解僱信，並預留部份會議室讓空中服務員歸還制服的短訊截圖，國泰回應傳媒查詢時指，不評論坊間揣測及傳聞。

▼國泰向員工發信▼

根據國泰向空中服務員發送的內部通告指，從10月1日開始，即時暫停需要執飛及休假的員工之間的調更，直至另行通知，而其他調更的申請就根據原有指引。

有國泰員工指，以往員工之間可以自行調更，增加或減少返工時數，公司出此通非常罕見。「以往同事可以用正常『例假』，調更變成返工，因為有些同事想飛得多一點賺多一點，有些想飛少一點放多一點假。但現在就很難調，因為有些人一個都飛不到一次。」

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另外，網上亦流傳國泰將於周一起裁員「派大信封」的WhatsApp短訊截圖，涉及400名國泰城員工，以及700名機師，又指空中服務員可能要裁員1,500人。

▼疫情下飛機「曬太陽」▼

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國泰回應傳媒查詢時指，不就坊間各種揣測及傳聞作評論，現時正全面檢視集團的業務營運，會於第4季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議。

鄧健榮直言「坐食山崩」，國泰現時每個月現金淨流出大的情況，不可持續。（龔嘉盛攝）

國泰及港龍航空在第一期「保就業」計劃中承諾聘請約兩萬名員工，一旦宣布大規模裁員，勢惹來社會廣泛關注。國泰行政總裁鄧健榮，9月28日接受《香港01》訪問，表明公司將會綜合所有因素再作決定，現階段還在研究國泰未來的營運規模和模式，故不會剔除任何選項，但不會評論坊間有關裁員的傳言。