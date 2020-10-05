400對準新人聯署　促放寬婚禮至150人：現時九成親友要睇直播行禮

大婚之喜遇上世紀疫症，夢中的婚禮反變一生遺憾。接近400對即將小登科的新人近日參與聯署，希望政府容許全場佩戴口罩的規矩下，將婚禮人數由20人放寛至150人，讓親朋戚友可親身送上祝福，成就美滿婚禮。 聯署今日（5日）會向特首、食衞局及行政會議遞交。 聯署發起人潘小姐與男友，預定本月底「拉埋天窗」，計劃在逾百年歷史的「伯大尼小教堂」行禮，惟在20人規例下，扣除律師及工作人員，只能安排7名親人觀禮，慨嘆「九成親人要冷冰冰睇直播」。聯署中有準新人婚禮無限期押後，有因改期被酒樓收10多萬元，潘小姐無奈指出，「政府每周公布新措施，睇下我哋有無受惠，好似等開彩咁，望天打掛」。

潘小姐與李先生月底拉埋天窗，期望政府能將婚禮人數放寛至150人。（盧翊銘攝）

新冠肺炎疫情稍為緩和，政府陸逐放寛社交距離措施，紅白二事中，僅有白事獲鬆綁。潘小姐質疑，早前有名人舉殯，多人到場悼念，為何紅事就不能放寛人數上限，相信只要同場人士均佩戴口罩做足消毒，不會出現「婚禮群組」。未來丈夫李先生指出，現時做運動獲豁免戴口罩，期望政府考慮未來豁免一對新人戴口罩。

扣除律師工作人員 僅7親人觀禮

疫情下決定結緍並不容易，潘小姐表示，由於祖父母年邁，有需要今年內結婚，「疫情未見尾，不如快啲處理咗就算。」兩口子原擬邀請200賓客到場，現時只能得十分之一人出席，潘小姐需額外花5萬元做直播，安排親友於酒店房「睇live」，而做直播又需額外人手，計及律師及其他工作人員，20人名額中，只能安排7名親人觀禮，「當以為宗教活動放寛，教堂可以多啲人，但原來唔包（婚禮）」。

受疫情影響，潘小姐與李先生一切從簡，只安排行禮。（盧翊銘攝）

因應疫情無限期押後

「2020年抗疫新人網上聯署」截至本月3日有378對新人簽名，當中不少情侶遇到不同困境。潘小姐稱，不少人已付7至10萬元訂金，但因規例不准餐飲而「白畀」，她稱部份酒樓會安排4人一桌飲宴，但亦有部份拒提供餐飲，亦無任何補償，得不償失。

有份參與聯署的楊小姐定於明年1月結婚，惟疫情令她感到不少壓力，限聚令下有可能要押後大喜之日，惟不少婚禮服務改期被收附加費、有服務不設退款，「永遠唔知結婚嗰日，係咪自己結婚的確實日期。」她要求政府放寬入場人數及每枱酒席人數，「如果一路維持一、二年時間，係咪我哋幾年都唔使擺酒？」

根據第599F章下的最新指示，餐飲業務負責人在指明時間須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品，而且餐飲處所内的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於四人同坐一桌。婚宴／餐飲宴的處所必須符合上述規例。《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）附表1豁免於婚禮上不多於20人的羣組聚集，前提是於該婚禮上並無供應食物或飲品。