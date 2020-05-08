疫境求存｜婚禮策劃師嘆環境不明朗減結婚意欲　明年僅得一宗訂單

踏入2020年，香港各行各業面對史無前例的逆境，面對病毒侵襲的無力感，升斗市民只能掙扎求存。 江小姐身兼多職，既開設台式茶飲店，亦是婚禮策劃人及婚紗店店主。受疫情影響，今年大部分婚宴改期，下年暫時只有1張訂單。她坦言就算禁令放寬，對於來年生意額亦未感樂觀，「無人會喺咁不明朗環境結婚。」展望將來，她說「見一日過一日」，盼政府於「疫境」下能多顧及業界需要。 （疫境求存系列報道之九）

為保持店內衛生，Jessica不時在店內噴曬消毒液。（高仲明攝）

「兩家人大合照都多過8個人啦」

政府自3月底頒布一系列防疫措施，當中包括婚禮只限20人參與，並由翌日起生效。措施令不少新人大失預算，而婚宴行業同樣遭受衝擊。政府將於5月8日起放寬限制，將「限聚令」人數由4人增至8人，而婚禮人數亦增至50人。不過，任職婚禮策劃人的江小姐（Jessica）坦言幫助不大，指50人上限仍然太少，加上亦容易觸犯8人限制，「兩家人大合照都會多過8個人啦。」

生意額跌為零，但仍要每月支付逾萬元租金，令Jessica大感頭痛。（高仲明攝） 她說於禁令下，今年下半年大部分婚宴改期，僅餘一宗註冊婚禮有望如期在5月底舉行。她說，該對新人原屬意同日註冊及擺酒，但礙於疫情只能進行註冊儀式，「我都無收人錢，都無服務畀到人。」由於行內通常在婚禮後才向客人收取餘下一半的款項，變相下半年收入近乎零，最為頭痛的是仍要每月支付逾萬元的租金，形容現況「見一日過一日。」

除任職婚禮策劃人外，她仍有開設婚紗店，主要租出婚紗供海外拍攝用途。（高仲明攝）

料婚宴場所現倒閉潮

她續指，行內通常提早一年多接單，如去年年底已開始接受2021年的婚禮訂單。按照往例，現時已有約四至五成生意在手，如去年同期已接有3至4宗訂單，惟現時僅接得1張下年的訂單，兩者相差甚遠。她坦言，就算政府放寬禁令或疫情有好轉，對未來一年的生意額亦不感樂觀，「係咁多不明朗的環境下，加上對政府無信心，邊度有人想搞結婚？」

她預計不少婚宴場所或出現倒閉潮，擔心令準新人更無信心籌備婚宴。目睹不少業內人士被迫轉行、甚至兼職送外賣，她坦言自己無打算，「我喺呢行十幾年，我可以轉去邊？」

為免婚紗混入消毒液味道，她在店內放置香氛。（高仲明攝）

租金壓力大 盼政府能作管制

除婚宴行業外，她仍於旺角經營台式飲品店。不過，疫情同樣令生意額大跌一半，幸獲業主減租一半，現時仍能維持開支平衡。由於婚禮策劃人屬自由工作者，未能受惠於政府的防疫抗疫基金，加上茶飲店員工全為兼職，故只能獲得餐飲業處所資助。她坦言自己過往未曾取用過政府任何資助，希望當局可以多顧及自由工作者的需要，長遠應從租金上作管制，甚至設立失業救濟金，協助剛創業的市民渡過難關。