新冠肺炎｜中秋連假最後一日　萬宜水庫人潮減　的士「劏客」搵錢

今日（4日）是國慶與中秋節一連四日假期的最後一天，記者下午到北潭涌與萬宜水庫視察，出行的人潮較早兩天大減，但及至傍晚時分大批市民於同一時間離開，等候小巴的人龍多達數十人，亦有的士出現「劏客」的現象，有司機要求乘客付附近加費100至200元，但仍有不少市民願意支付錢搭的士。

萬宜水庫的人流亦較前兩日減少。（馬煒傑攝）

來到四日連假的最後一日，西貢北潭涌與萬庫水庫一帶人潮未如日前多，三點時北潭涌往萬宜水庫亦只有零星市民在等小巴，亦有部分市民選擇用徒步的方式行至萬宜水庫；而萬宜水庫的人流亦較前兩日明顯減少，離開交通工具的等候處亦未有出現人龍。

及至傍晚時分，小巴站因為有大批市民於同一時間離開，出現大約五十人的人龍，等候大約二十分鐘才可上車。



北潭涌前往萬宜水庫的小巴站未有出現人龍。（馬煒傑攝）

現場亦有的士「劏客」現像，有司機表明要多收100至200元附加費。有市民本說，附加費50至100元尚可接受，但高達200元則認為並不合理。然而，由於離開萬宜水庫只有小巴與的士兩個選擇，所以都有不少市民願意支付附加費離開。



萬宜水庫的人流亦較前兩日減少。（馬煒傑攝）

市民陳先生趁今日最後一日假期，與朋友到達萬宜水庫行山。他指最近多了人行山，並非一件好事，因為行山時一路有不少人留下垃圾，認為會對自然環境造成污染。

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