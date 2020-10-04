確診大廈食肆｜中招泰裔婦曾到青衣城　China Secret仍未上榜

本港今日（4日）新增5宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中包括一宗感染源頭不明個案，患者是一名27歲泰裔家庭主婦（編號5111），她曾與一名來港泰國同鄉逛街，該同鄉返回泰國後確診。衞生署晚上更新的資料顯示，她於潛伏期曾到訪長發廣場及青衣城。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日曾於記者會表示，該名確診27歲女子曾與同鄉到過尖沙咀海港城一帶逛街，但衞生署的大廈名單未有顯示海港城等資料；尖沙咀「China Secret」酒吧懷疑爆發群組感染，相關名單亦未有包括該酒吧的資料。

根據衞生署衞生防護中心今晚更新過去14天曾有確診者到訪的大廈名單，確診的27歲泰裔家庭主婦居住於青衣長宏邨宏勇樓，過去14天的潛伏期內曾到訪長發廣場及青衣城。張竹君今日在記者會表示，該名患者平日會去青衣長發街市及青衣城。

雖然張竹君今日曾於記者會表示，該名27歲患者曾與同鄉到過尖沙咀海港城一帶逛街，但衞生署的大廈名單未有顯示海港城等資料。

IVE染疫學生與確診陪酒泰妹疑同場 酒吧未上榜

另外，位於尖沙咀利就商業大廈的「China Secret」酒吧懷疑爆發群組感染，包括一名報稱於今年3月起滯留香港、懷疑在酒吧任職「陪酒」的26歲女泰國旅客（編號5098）；一名香港專業教育學院（IVE）李惠利分校的22歲男學生（編號5107），他稱於9月23日曾到訪該酒吧，當局指初步資料顯示，兩人有可能於同一晚到訪該酒吧。然而，當局今晚更新過去14天曾有確診者到訪的大廈名單中，仍未有涉事酒吧的資料。

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今日新增3宗輸入個案，分別來自尼泊爾及俄羅斯，其中一名73歲女患者（編號5110）由尼泊爾抵港，曾分別居住於尖沙咀最佳盛品酒店及油麻地立德大樓。當局今日表示，患者於9月25日曾現病徵，惟未有通報及提出求醫，她於9月27日完成檢疫後回到炮台街立德大廈的親戚家中居住，及後曾三度求醫，至今日確診。

另一同樣來自尼泊爾的71歲男患者（編號5114）確診前居住於尖沙咀君怡酒店；從俄羅斯抵港的25歲男患者（編號5113）確診前居住於赤鱲角香港天際萬豪酒店。