新冠肺炎｜增5宗確診1人源頭未明　患者曾與確診泰國同鄉逛海港城

本港今日（4日）新增5宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中3宗是輸入個案，1宗與之前個案有關連，餘下1名感染源頭未明患者，是27歲泰籍家庭主婦，她報稱曾於一名新來港泰國同鄉逛街，該同鄉之後確診，但目前已返回泰國，港府正向當地政府聯絡以取得更多資料。另有十多宗初步確診個案。 而3宗輸入個案分別來自尼泊爾及俄羅斯，其中第5110號個案、73歲女子於9月13日從尼泊爾抵港，於最佳盛品酒店尖沙咀接受檢疫期間，兩次樣本均對病毒呈陰性。張竹君指，患者於檢疫期末段、9月25日曾現病徵包括無食慾及胃痛，惟未有通報及提出求醫，患者其後到親屬家中居住，並曾到去油麻地普通科門診、私家醫生診所及伊利沙伯醫院急症室求醫最終確診。患者的兩名親戚目前亦初步確診。張竹君指，當時兩間診所都認為患者病徵不似新冠肺炎，料因此未有為患者留樣本做病毒化驗，會再提醒門診醫護留意。

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無源頭患者居長宏邨宏勇樓

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，本地新增的5宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中3宗是輸入個案，1宗與之前個案有關連，餘下1名患是27歲家庭主婦，與家人住在長宏邨宏勇樓，平日會去青衣長發街市及青衣城。

張竹君稱，患者於9月20及26日與一位新來港、新相識的泰國同鄉見面，結伴到過尖沙咀海港城一帶逛街，該朋友已返回泰國，雖然患者報稱與該朋友已失去聯絡，但她報稱有消息告知，該朋友亦是確診個案。張竹君指，已與泰國當局聯絡欲了解更多但未有回覆，亦有請警方與泰國領事館幫忙。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲（右），交代疫情最新發展。（李澤彤攝）

一患者尼泊爾抵港 完成檢疫後才確診

3宗輸入個案分別來自尼泊爾及俄羅斯，其中第5110號個案、73歲女子於9月13日從尼泊爾抵港，於最佳盛品酒店尖沙咀接受檢疫期間，兩次樣本均對病毒呈陰性。

張竹君指，患者於9月25日曾現病徵，無食慾及胃痛，惟未有通報及提出要求醫，患者至27日完成檢疫後回到炮台街的親戚家中住，因有不適，親戚先後帶她去油麻地普通科門診、私家醫生診所及伊利沙伯醫院急症室求醫，最終確診。患者的兩名親戚目前亦初步確診。

張竹君指，當時兩間診所都認為患者病徵不似新冠肺炎，料因此未有為患者留樣本做病毒化驗，已再提醒門診醫護人員留意。

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