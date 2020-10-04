新冠肺炎｜IVE男生、滯港陪酒泰女　或同晚訪China Secret酒吧

本港今日新增5宗新型冠狀病毒肺炎確診個案。位於長沙灣的香港專業教育學院（IVE）李惠利分校的22歲男學生（編號5107）報稱於9月23日到過該酒吧，《香港01》獲悉，早前報稱滯港的確診泰國女子（編號5098）疑於該酒吧任職「陪酒」。 衞生防護中心今日（4日）公布更多與尖沙咀「China Secret」酒吧的詳情，傳染病處主任張竹君稱，未知該名泰國女子是否在酒吧工作，需待警方調查。但張透露初步資料顯示，兩人有可能於同一晚到訪該酒吧，並坐在毗鄰的桌子。

尖沙咀「China Secret」酒吧爆發群組感染，張竹君認為：「酒吧、K房都有少少高危。」（李澤彤攝）

張竹君引述確診的IVE男學生報稱，他留意到當晚鄰近的桌子有泰籍人士，惟當局仍需再核實。至於當局放寬酒吧等處所恢復營業後，便出現相關個案，張竹君認為：「酒吧、K房都有少少高危。」

張竹君表示，「China Secret」酒吧於9月23日晚上大約有6至7檯顧客，但相信當晚的顧客人數並沒有過百人，目前至少4名酒吧工作人員、7名客人需入檢疫中心。當局已聯絡酒吧負責人，並請警方協助，警方亦正陸續尋找當晚的顧客，送往檢疫中心。張竹君指，已預留2300個樣本瓶予IVE（李惠利），校方正陸續安排師生回校取樣本，截至目前已安排7人入住檢疫中心。

被問及現時是否有更多「China Secret」的工作人員確診或初步確診，張竹君表示仍未收到相關資訊。

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《香港01》接獲消息指，早前確診的26歲滯港泰國女子（編號5098），懷疑在「China Secret」酒吧任職陪酒，更曾與逾10人同住。確診泰國女子懷疑居於區內一棟大廈內，《香港01》今日（4日）視察發現大廈有不少賓館及泰式按摩院，惟賓館大多重門深鎖，有按摩院職員稱不少泰籍女子聚居大廈內，晚上到區內「開工」，從事不同行業。