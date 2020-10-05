新冠肺炎｜尖沙咀爆疫酒吧老闆　麗港城開設「新景象快餐店」

本港新冠肺炎疫情反覆，尖沙咀私人會所酒吧China Secret疑爆發感染群組，一名26歲泰籍女子（編號#5098）及22歲IVE男生（編號#5107）先後確診，兩人潛伏期曾到China Secret玩樂。該酒吧現時以「Club Bro」為名登記酒牌。 《香港01》查冊發現，Club Bro董事鍾鏗，同時為藍田麗港城「新景象快餐店」的董事。有消息指，Club Bro與新景象會共用員工，擔心交叉感染。 《香港01》曾致電鍾鏗查詢，暫未有人回覆。

Club Bro董事麗港城開茶餐廳

確診的IVE男學生及滯留香港的泰籍女子曾到尖沙咀利就商業大廈China Secret酒吧。訪翻查商業登記，China Secret由領宏（香港）有限公司開設，並無領有酒牌。而同一地址領有酒牌的「Club Bro」，由「廣力集團有限公司」開設，公司於2018年1月成立，至今仍然註冊，董事為鍾鏗。

鍾鏗除了經營酒吧，亦經營藍田麗港城的「新景象快餐店」。根據商業登記，新景象快餐店由「長陽有限公司」開設，鍾鏗擔任董事。

《香港01》記者今日到麗港城的新景象快餐店，餐廳照常營業。餐廳內亦有根據政府的防疫措施，加設膠板。

有知情人士指，Club Bro董事亦有到茶餐廳返工，擔心酒吧與餐廳有共用員工，形成傳播鏈。