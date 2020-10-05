新冠肺炎｜青衣曹金霖夫人幼稚園家長確診　學校停課兩日消毒

位於青衣長安邨保良局曹金霖夫人幼稚園今日（5日）向家長發通告，透露一名幼兒班的學生家長確診，個案編號5111，該學生需檢疫，而學校按教育局建議，今明兩日停課，學校將全面消毒。 第5111號個案是一名27歲泰裔家庭主婦，住長宏邨宏勇樓，被列作源頭未明個案。

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有學生家長確診的青衣保良局曹金霖夫人幼稚園現已停課。記者今日四時許到該校視察，發現學校大門已關閉，但仍有職員在內打點。該校一名工作人員表示，得悉有學校家長確診後，已安排清潔公司清潔校車，並在稍後時間為學校進行消毒。該名人員又指，學校剛剛復課兩日後再度停課，暫定停課兩天，已向學生家長發出電子通告，並會視乎該名學生的檢測結果，再決定是否延長停課。

幼稚園位於長安邨安潤樓，隣近有伊斯蘭博愛幼稚園，記者查詢學校會否有相應措施，園方暫未回應。

當區區議員張文龍表示，收到街坊及學生家長表示擔心幼稚園出現互相感染或爆發，而且確診者曾到訪附近的青衣市場，他敦促校方及街方要加強清潔，以免發生真正的社區爆發。張續指，街市今日亦有加強人手，在出入口處有人檢查顧客體溫，但街坊整體未有出現年初時的恐慌。

附近居民黃女士表示，知道有確診者到過街市後，近兩三日都不會到街市，也不會帶讀小學的小朋友到街市所在商場，並會看緊小朋友不要隨便觸摸公共設施。她又稱，不知道該確診者是幼稚園學生的家長，表示難怪今日放學時間不似上週多人。

街坊黃女士表示，知道有確診者到過街市後，近兩三日都不會到街市。（陳嘉慧攝）

保良局曹金霖夫人幼稚園向家長發通告透露，該校一名幼兒班學生家長，是昨日（4日）確診新型肺炎的第5111號個案患者，該學生被界定為緊密接觸者，獲安排與家人前往竹篙灣檢疫中心，正等候深喉唾液測試結果。

校方按教育局建議，暫停今日及明日（6日）的面授課堂及校內活動兩日，安排全面消毒，學校會保持開放，以協助有需要的學生家長。

第5111號個案患者是27歲泰裔家庭主婦，住在青衣長宏邨宏勇樓，報稱曾與新來港泰籍朋友逛尖沙咀，該朋友返回泰國後同告確診，衞生防護中心正向泰國當局取更多資料。

染病家長曾兩度陪子女到學校

保良局曹金霖夫人幼稚園回覆查詢時確認事件，又透露該位家長曾於9月24日適應活動及9月29日恢復面授課堂首日，陪同其子女到校。目前家長已於醫院接受隔離治療，其家人正接受隔離及正等待進行檢測。

校方表示，學校於恢復面授課期間，一直嚴格執行教育局的相關指引。已作出即時應變及通知學校家長，於10月5日及6日暫停面授課堂及校內活動，並安排專業服務公司今日到校舍全面消毒。學校會繼續密切留意情況，並按衞生防護中心及教育局指示作出其他跟進安排。