通識書送審｜教協指刪改內容屬政治審查　教育局隔空反斥無的放矢

教育局去年推出高中通識書「自願送審」計劃，多間出版社前日（17日）推出經教育局「專業諮詢服務」後修訂的版本。當中有教科書在修訂後刪走與人權法治、公民抗命、內地維權事例等，教協今日（19日）批評教育局的計劃屬政治審查，淡化甚至扭曲社會實況之嫌。教育局晚上發新聞稿回應，斥教協言論不屬實、無中生有，認為教協不應斷章取義，「作出無的放矢的批評，藉此引發片面和政治化的爭議」。

教育局高中通識書「專業諮詢服務」修訂結果出爐，有教科書原有的公民抗命內容，被指按「教學需要」需全版刪走，另有教科書大量刪去人權法治及新聞自由等內容。（羅國輝攝）

教育局去年9月底推出高中通識書「自願送審」計劃，歷時10個月檢閱及覆檢後，出版社在本周初推出修訂後的版本。經對比新舊版本，有教科書公民抗命內容全版按「教學需要」刪走、亦有教科書大量刪去人權法治及新聞自由內容等。

教協：「專業諮詢服務」屬政治審查 審裁淡化甚至扭曲社會實況



教協今日（19日）批評，教育局推行高中通識教科書「專業諮詢服務」屬政治審查，對通識教科書內容的審查，存在政治取向，淡化甚至扭曲社會實況。如有教科書引述終審法院判詞，談及公民抗命的意圖及雨傘運動起因，卻被教育局指須「按教學需要」刪除；亦有教科書將刪去可用作討論醫學科技道德爭議的中國器官買賣問題。

教協表示，憂慮日後教師及出版社會有自我審查的不良現象，窒礙高中學生多角度了解及思考社會議題的學習機會，促教育局停止對社會議題進行政治審查或推出「專業諮詢服務」。

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教育局：審視團隊包括學者 出版社決定如何修訂

教育局同日晚上（19日）回應指，教協以「政治審查」形容專業諮詢服務，是「無中生有，搬弄是非，刻意抹黑」，予以強烈譴責。

教育局發言人解釋，一次性專業諮詢服務由2019年社會事件（反修例風波）引發，有意見質疑教育局對「教科書」的質素放任不管，教育局及出版社皆收到不少投訴，故教育局決定「特事特辦」，為市面流通的多套高中通識「教科書」提供專業意見。

發言人表示，專業諮詢服務由專業團隊負責，成員包括專科督學、大學學者和教育專業人士。團隊和出版社討論交流各項回饋意見及理據後，由出版社自行決定如何修訂課文內容、文句、圖片、漫畫處理及版面編排等。局方認為，應將修訂內容與課程宗旨、目標一起比較，了解前文後理，才會明白修訂用意。

教育局：國安法實施、課本內容亦應檢視

另外，《星島日報》報道引述教育界人士意見，指通識教科書部分內容或觸及《香港國安法》，促當局覆審。教育局發言人回應指，「《香港國安法》實施，課本內容亦應檢視，以配合課題涵蓋相關內容，讓學生正確認識法例」，強調出版社有責任定時檢視課本內容，按需要持續修訂教科書。

而《香港國安法》實施，課本內容亦應檢視，讓學生正確認識法例。而教育局早前已就《香港國安法》實施，向學校發出初步指引，稍後亦會發展教學資源及師資培訓課程，為學校及教師提供支援。