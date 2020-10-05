保安局：無權干預陳同佳赴台方式　如獲批兩地可透警務合作研行程

台灣殺人案疑犯陳同佳擬本月內赴台自首，台灣陸委會和香港保安局連日來就有安排各執一詞，台方稱刑事警察局跟香港警務處已就案件建立「單一聯繫窗口」，惟港府隨即否認，更批台方作政治考量，節外生枝。台灣行政院長蘇貞昌今日（5日）表示，台方不會容許一個殺人犯自由來去，「香港有政府、台灣有政府，就好好的談。」 保安局（5日）晚上回覆傳媒查詢時表示，陳同佳在香港已服刑完畢並重獲自由，特區政府沒法律授權干預陳同佳選擇以何種方式赴台自首。保安局又指，若陳同佳獲台方明確通知被批准赴台，包括簽證安排及赴台日子等，港台兩地可透過警務合作渠道研究行程安排。

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保安局發言人稱，根據報道，陳同佳師會聯絡台灣當局提出陳同佳赴台安排，惟他選擇以甚麼渠道聯繫或何時赴台，特區政府無權干預。發言人強調，港府向以務實態度處理件，期望讓陳同佳盡早赴台自首或投案，亦希望台方同樣以務實態度，讓事件盡快得到解決。

陳同佳的台灣代表律師今日與當局商討安排，據聖公會教省秘書長管浩鳴透露，陳同佳委託「理律法律事務所」辦理案件，其中一名代表律師是凃榆政。管浩鳴表示，台灣律師今日回覆，希望能給他們幾天時間去處理陳同佳回台自首安排。