陳同佳案│港府與陸委會公開駁火　轟台方政治炒作、混淆視聽

港府與台灣陸委會就陳同佳擬赴台自首一事的爭拗愈演愈烈。台灣陸委會指刑事警察局跟香港警務處已就案件建立一個「單一聯繫窗口」，但港府屢稱無法律基礎，批評港府在協助陳赴台一事延宕近1年，無所作為。 保安局（4日）晚上接近深夜時份出稿反擊，反唇相譏地批評台方因政治考量，就陳赴台投案多次改變立場，設立限制，質疑台方是否真誠讓陳同佳赴台自首或投案。港府又重申並無與台方共同建立「其自稱的單一聯繫窗口」，轟台方所說「不符事實，混淆視聽」。

陳同佳（左）在香港出獄後表明有意願赴台投案，其代言人管浩鳴（右）此前以台灣大選、新冠疫情等理由，不斷強調要找尋適當投案時機。未料事件發展成港府與台灣陸委會公開駁火。（資料圖片）

深夜發稿「回應傳媒查詢」 質疑台方是否真誠讓陳赴台

保安局晚上透過政府新聞處，以「回應傳媒查詢」名義發稿，重申香港現時沒有法律容許特區處理與台方的法律協助，強調陳同佳自去年10月出獄已表示自願到台灣自首，但台方「當時因政治考量，設立限制，又多次改變立場，包括對陳作入境管制」，及後又改為禁止有關人士網上簽證等，令事件節外生枝，使人質疑台方是否真誠讓陳同佳赴台自首或投案。

港府重申，港方並沒有與台方共同建立其自稱的單一聯繫窗口。新聞稿指，台方只是通知香港警方有關台方人員的聯絡資料，請港方通知陳同佳，香港警方即告知陳並已覆告台方，批評「台方把單方面的請求，自我說為與港方共同成立所謂窗口，不符事實，混淆視聽」。

港府再次強調，陳同佳現時是自由人，他是否聯絡所述台方人員，是否經過由其律師作其他安排，或以任何方式赴台，是他作為自由人的選擇，特區政府沒有法律授權作出任何干預。「惟台方聽而不聞，重演早前的政治考量，制造不必要事端。我們敦促台方實事求是，不要再作政治炒作，自圓其說，諉過於人，積極方便陳同佳赴台自首或投案。」

港府表示，縱然特區政府沒有法律授權在陳自首方面作出干預，但在行程安排上，會提供合法的可行協助。