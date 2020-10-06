宣道小學教師遭釘牌　葉建源︰非宣揚港獨　有校長指要小心選材

教育局指一名小學教師被指在教材上有計劃地散播港獨信息，決定取消其教師註冊，據悉該教師於宣道小學任教。 教育界立法會議員葉建源今早（6日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，教育局指控的罪名非常嚴重，涉事教材主題是「言論自由」，涉及「港獨」內容的時事節目只是切入點，不認同是「精心炮製」，教師亦只用了該教材一次，亦沒有循序漸進介紹「港獨」，教協已委聘律師協助該名教師，計劃向教育局上訴。 資助小學校長會理事孔偉成在同一節目表示，校園仍有空間討論「言論自由」，但要留心選材。他又指，如果由他發現，會勸老師不要選用有關教材，至於是否要「除牌」懲罰，他不便評論，但指出教育界是重視「改過機會」。

對於教育局指該教師有計劃地宣揚「港獨」，葉建源表示，事件中工作紙主題是「言論自由」，涉及「港獨」內容的時事節目只是切入點，教育局指控非常嚴重，認為涉事教師並無「精心炮製」，有關教材亦只使用了一次，從教學計劃而言，看不到是有「循序漸進」介紹及打算宣揚港獨。

葉：涉事小學過去教材曾提英國脫勾

就該教材被指與學生能力有距離，葉建源指，該小學教材以往涉及「英國脫勾」、「北韓」等學生關心的議題，據他了解，教育局曾為事件派員到學校調查，向學生了解過，沒有人回答贊同港獨，可知他們是有足夠能力理解有關教材，並能合理作答。他批評教育局「生安白造」，教師會與律師商量，向教育局的上訴委員團上訴，屆時會有聆訊，亦會考慮眾籌提出司法覆核。

本身是天水圍聖公會靈愛小學校長、資助小學校長會理事孔偉成在同一節目表示，學校仍有空間討論「言論自由」，但要留心選材以達到教學目標，用「港獨」切入「言論自由」須小心處理。他又指，如果他發現相關教材，會勸教師不要選用「港獨」材料，但不會要求停止討論「言論自由」。

他不評論是否達致取消教師資格的地步，較重要是學校日常運作上如何掌握到老師的觀念及作風。被問到是否嚴重到一次就要被「釘牌」，他認為，教育界是重視改過機會，教學崇尚給予學生改過機會。

據了解，涉事的是九龍塘宣道小學。據資料，《大公報》去年9月曾報道，網上流傳一張來自該小學的工作紙，題為「不能逾越的紅線」。工作紙是由生活教育課老師於去年3月所出，內容是就港台節目《鏗鏘集》於2018年9月推出一集名為「觸不到的紅線」，節目內容圍繞政府引用《社團條例》禁止主張「港獨」的「香港民族黨」運作。