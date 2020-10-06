新冠肺炎｜竹篙灣二期檢疫中心707個單位　金門：一個月完成安裝

新冠肺炎疫情持續，政府早前批出竹篙灣地皮興建臨時檢疫中心。負責項目的金門表示，不足3個月已完成竹篙灣第二期的700個檢疫單位的設計和建造，內部已設有醫療站和指揮中心、衛星醫療站、護理人員住宿和其他輔助設施，並以5G智能控制中心遙距監控廠房建造進度，當中亦包括運送，測試及運作以及工地現場職工安全狀況，甚至可監察安全帽的佩戴、危險區域的劃分以及職員有否戴好口罩等。

負責的建築商金門建築表示，於6月中旬，金門獲建築署批出竹篙灣第二期的臨時檢疫中心合約，項目總值4.18億元，並設首個工地5G智能控制中心，包括使用人工智能監控工廠生產、交付、組裝和安全區域，並於一個月內完成安裝707個檢疫單位、超過95％的工程使用「組裝合成」（MiC）技術完成，包括預先安裝的機械，電氣和管道組件、單位出廠時已配備「供製造和裝配的設計」的管道模組，及在工地設立流動生產線製造機械，電氣和管道組件和預製管溝。

負責的建築商金門建築表示，於6月中旬，金門獲建築署批出竹篙灣第二期的臨時檢疫中心合約，項目總值4.18億元。（梁煥敏攝）

另外，工程的95％以MiC技術完成，檢疫單位在內地廠房組裝，團隊同時在工地現場使用流動生產線製造地下管道模組，並於智能控制中心可以監察金門數碼平台「STAMP」的數據，遙距監控廠房建造進度，當中亦包括運送，測試及運作以及工地現場職工安全狀況，可以分析工作人員有否配合防疫及安全情況，例如有無佩戴安全帽，危險區域的劃分以及職員有否戴好口罩等，電腦亦可作分析，作出提醒。