新冠肺炎｜今早餘逾百檢疫單位可用　竹篙灣800檢疫單位下周啟用

本港今日（16日）新增67宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，創爆疫以來的單日新高，除了醫院內病床壓力增加外，檢疫中心的容量亦令人關注。火炭駿洋邨的檢疫單位最大容量為1,739個，最新截至今早9時的數據，邨內第一、二及三座暫有1,567個單位容量，而第四及五座則已停用並交還予房委會，料居民可於8月底遷入。 食物及衞生局透露，鑑於近日疫情反覆，駿洋邨部份單位料需使用至八月中，準住戶料需待十月底開始可入伙，而竹篙灣的800個檢疫單位最快可於下星期初投入服務。 撇除駿洋邨的單位，八鄉少訊中心、鯉魚門度假村及西貢戶外康樂中心共有683個單位，但至今早僅餘64個單位可即時使用，佔用率逾93%。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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本港的新型肺炎疫情於五月至六月期間一度趨平穩，政府決定於7月底交還檢疫單位最多的駿洋邨，讓原本住戶可陸續入住，惟​踏入7月初本港確診新型肺炎的宗數持續攀升，衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前坦言，檢疫中心的壓力大，擔心即使不交還駿洋邨，單位亦不勝負荷。

衞生防護中心的數據顯示，截至7月16日早上9時，全港四個檢疫中心約2,250個單位，當中僅153個單位可即時使用，部份單位正待維修消毒，惟當局未列明數目。當中駿洋邨第一、二及三座共1,567個單位當中，1,088個單位有人入住。

駿洋邨第二批準住戶料需等到十月底入伙

食物及衞生局回覆查詢時透露，駿洋邨第四及第五座已徹底消毒並交還給房委會，住戶料8月底可陸續入伙。鑑於近日疫情反覆，大量的本地確診個案以致其緊密接觸者有需要入住檢疫中心，政府仍有需要繼續使用部份駿洋邨的單位作檢疫用途至8月中，房委會會加快其修繕工作以其在十月底開始讓第二批準住戶入伙。

至於竹篙灣的合成組裝檢疫單位，食衞局稱目前進度良好，預計額外800個檢疫單位最快可於下星期初投入使用。

徐德義透露經政府「穿針引線」，有酒店可讓需強制檢疫14日人士入住。（羅君豪攝）

政府穿針引線 覓酒店讓海外抵港者強制檢疫

食衞局副局長徐德義今日回應檢疫中心容量時指出，最有需要入住檢疫中心的人士是確診患者的緊密接觸者，因密切接觸者最終確診有相當的比率。

他又指，政府穿針引線下，荃灣絲麗酒店可容許海外返港人士預訂房間並在內強制檢疫14日，形容是該批人士到港後已經接受檢測並篩選，染疫風險已減低。至於酒店是否願意接受入住者在內強制檢疫，屬商業決定。