新冠肺炎｜內地疫情進展良好　陳肇始：回港免檢疫討論到最後階段

本港新冠肺炎疫情未平，食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）在記者會上表示，內地的疫情進展「非常之好，好耐無本地個案」。有關身處內地、檢測呈陰性港人回港免檢疫的安排，討論已進入最後階段，包括入境關口、人手安排等。政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，回港免檢疫的安排可以推行，惟他們返回內地時應檢疫14天。

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對於近日有泰國人在本港相繼確診，陳肇始稱，其他國家人士或不知悉香港疫情資訊，衞生防護中心有準備不同國家語言的健康教育資訊。有部份患者涉誤報行蹤，她指《預防及控制疾病（披露資料）規例》第599D章，要求公眾提供真確資料，當局會視乎調查情況，或跟進個別個案。

至於健康碼方面，陳肇始說，內地的疫情進展「非常之好，好耐無本地個案，係合適」。有關身處內地、檢測呈陰性港人回港免檢疫的安排，相關討論已進入最後階段，包括入境關口、人手安排等，希望將此措施做得更好。

陳肇始表示，推出健康碼的先決條件是本港疫情穩定。（盧翊銘攝）

許樹昌：返回內地需檢疫14天

政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，由於本地不明源頭的個案不少，相信香港與內地或澳門的健康碼暫時未能互通。而內地的疫情較為穩定，居內地港人通過核酸檢測結果後，回港免檢疫的安排可以推行，惟他們返回內地時則應檢疫14天。