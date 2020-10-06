新冠肺炎｜陳肇始：高度關注酒吧群組　酒店房多人派對播毒風險高

本港新冠肺炎疫情未平，食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）在記者會上表示，本地疫情不容樂觀，政府將延長周四（8日）屆滿的防疫措施，包括餐飲業處所的規定限制、4人限聚令及口罩令。當局高度關注酒吧群組，不排除再次收緊相關處所的防疫措施。 另外，她指在酒店房多人聚集的情況不理想，尤其大家不戴口罩，會增加疫情爆發風險。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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公眾溜冰場周五起可進行隊際運動

食物及衞生局局長陳肇始稱，本港持續出現不明源頭個案，代表社區仍然存在隱形傳播鏈。過去一周的10宗本地個案當中，7宗源頭不明，情況不容樂觀。政府將延長周四（8日）屆滿的防疫措施，包括餐飲業處所的規定限制、四人限聚令和口罩令；但在周五（9日）起，公眾溜冰場將可進行隊際運動，參加人數可多於四人。有關措施有效直至本月15日。

酒店房多人派對不理想 自助餐風險高

陳肇始又說，部份患者涉及酒吧群組，當局高度關注，亦不排除再次收緊相關處所的防疫措施。食環署已加強巡查食肆，由上月30日至昨日，署方已巡查食肆約9300次，並對47名負責人提出檢控。

她又稱，在酒店房多人聚集情況不理想，尤其大家不戴口罩，會增加疫情爆發風險。自助餐的傳染風險方面，她指食客取食物時會共用餐具，沒遵從防疫措施的話，風險亦會提高。