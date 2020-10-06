新冠肺炎｜政府延長防疫措施　許樹昌：至少要觀察多一至兩星期

特首林鄭月娥今（6日）早預告，本周四（8日）到期的防疫措施仍會維持一段時間。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，這幾天的源頭不明的本地個案增加，難以追查其密切接觸者，而上星期一連四天長假期有不少市民外出消費，認為政府需再觀察一個潛伏期，即一至兩周的疫情走勢，再決定是否放寬各種防疫措施。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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林鄭月娥今早在行政會議前會見傳媒，指本港疫情未完全消除，過去7日間累計有10宗本地個案，較前一周14宗為少，但當中7宗感染源頭未明，部分本地個案更涉及酒吧內的活動，故認為社交距離措施需維持多一段時間，不會進一步放寬。

許樹昌：倘確診數字大增 不適合放寬措施

政府專家顧問之一、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，這幾天的源頭不明個案增加，難以追查其密切接觸者，擔心病毒再次在社區擴散。他又稱，上周的中秋及國慶四天長假，有不少市民外出消費、玩樂，政府需再觀察一個潛伏期，即一至兩周的疫情走勢，再決定是否有空間放寬各種限聚措施。倘確診數字大幅增加，譬如本地個案維持在雙位數，而且源頭不明的比例高，便不適合放寬措施。

健康碼互通計劃需擱置

他續指，由於本地不明源頭的個案不少，相信香港與內地或澳門的健康碼暫時未能互通。而內地的疫情較為穩定，居內地港人通過核酸檢測結果後，回港免檢疫的安排可以推行，惟他們返回內地時則需檢疫14天。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

未進入第四波疫情

許樹昌認為，本港現階段疫情仍然在第三波的「水尾」。他解釋，進入第四波的定義是本地確診個案以幾何級數急速上升，「好似幾日之間由十幾去到幾十，甚至雙位數變三位數」，形成新的浪潮才算第四波疫情。