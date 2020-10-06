新冠肺炎．10.6｜增8宗確診3宗無源頭　兩人長假曾到多處睇戲食飯

本地疫情反覆，衞生署衞生防護中心今日（6日）公布新增8宗確診個案，至今累計病例5,133宗。新增個案中，有3宗屬輸入個案，而本地感染個案則有5宗。本地個案中，有2宗與早前確診個案有關連，包括曾與青衣泰籍少婦同遊尖沙嘴的泰籍旅客；另有3宗屬感染源頭未明。 感染源頭未明的本地個案中，包括一名於帝苑酒店3樓越南餐廳工作的員工，當局會向酒店住客及員工派樽檢測；北角富嘉閣一名33歲住戶亦確診，他曾到太古城百老匯戲院看電影，並光顧炮台山傷心酸辣粉分店；而一名居於屯門龍門居15座的學生亦確診，涉事學生曾到仁愛堂鄭耀源紀念健體中心健身，亦曾光顧位於屯門新墟的「譚仔三哥」等多間區內食肆。另外，本地暫有少於10宗初步確診個案。 上周五（2日）生效的防疫措施，包括4人限聚、食肆限桌令和口罩令將於本周四午夜到期，食物及衞生局局長陳肇始表示，有關措施大致維持至下周。

【22:30】政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會，百佳今日表示，已將總值4,090萬元的現金食物券，送到27間合作社福機構。機構會於本周稍後時間開始發放，料月底前可分發給逾20.4萬個低收入家庭、長者同埋傷殘人士等。據了解，有關現金券使用條款限制不大，無指明每次使用時最低購物金額，也可一次用多張，如同現金。

新確診者潛伏期曾到的食肆及大廈。 (香港01製圖）

【22:24】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日公布新增8宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,133宗；當中3宗為不明源頭本地個案，創近2.5周新高。

衞生防護中心晚上更新患者行蹤，三名患者在發病期間曾到7間食肆光顧或工作，當中4間位於屯門，包括譚仔三哥、雲貴軒米線等，另外亦有患者在帝苑越南餐廳Le Soleil任職侍應。

劉家獻(右)表示，現時有117名確診者留醫，10人病情危殆。（高仲明攝）

【16:51】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報27宗個案，無病人離世。有11名病人康復出院。目前尚有117名確診病人，分別在醫管局17間醫院及亞博社區治療設施留醫，當中有10人情況危殆，9人情況嚴重，98人情況穩定。負壓病床數目是1,119張，使用65%；負壓病房數目是626間，使用率72%。

【16:45】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增8宗確診，至今累計病例5,133宗。新增個案中，有3宗屬輸入個案，分別從德國、俄羅斯及菲律賓抵港。而本地感染個案則有5宗。本地個案中，有2宗與早前確診個案有關連，包括曾與青衣泰籍少婦同遊尖沙嘴的泰籍旅客；另有3宗屬感染源頭未明。

張竹君續指，今日有3宗源頭未明本地感染個案，並非好兆頭，希望情況不會再惡化，暫未能掌握是否重拾上升趨勢。

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感染源頭未明的本地個案資料︰

病人編號#5126，33歲男性，居於北角富嘉閣，10月1日曾於親戚位於黃埔的家中，參與家庭聚會，有16人在場；10月2日曾到太古城百老匯影院看電影，並光顧炮台山傷心酸辣粉，10月3日開始感不適。

病人編號#5132，43歲男性，居於灣仔謝斐道，於帝苑酒店3樓越南餐廳Le Soleil任職樓面工作，10月2日開始感不適，但10月3日仍有上班。由於患者曾於酒店職員餐廳用膳，餐廳6名同事需要隔離檢疫，涉事餐廳需要停業14天；當局呼籲9月30日至10月3日曾光顧涉事餐廳的食客到診所檢測，當局亦會向酒店所有住客及員工派樽檢測。

病人編號#5133，22歲男學生，居於屯門龍門居15座。患者10月1日開始發燒，經常到仁愛堂鄭耀源紀念健體中心做運動，在中秋、國慶假期期間曾光顧多間食肆，包括在10月1日光顧元朗滔滔甜品，10月3日光顧屯門新墟譚仔三哥分店，10月4日光顧龍門居雲貴軒，亦曾光顧井財街金銘餐廳。

本港新增8宗確診，其中3宗為無源頭本地感染個案，張竹君形容非好兆頭。（高仲明攝）

【16:05】政府早前批出竹篙灣地皮興建臨時檢疫中心。負責項目的金門表示，不足3個月已完成竹篙灣第二期的700個檢疫單位的設計和建造，內部已設有醫療站和指揮中心、衛星醫療站、護理人員住宿和其他輔助設施，並以5G智能控制中心遙距監控廠房建造進度，當中亦包括運送，測試及運作以及工地現場職工安全狀況，甚至可監察安全帽的佩戴、危險區域的劃分以及職員有否戴好口罩等。

【15:48】福建中學附屬學校昨發通告，稱於昨日下午近6時接獲家長通知，一名家長懷疑確診新型肺炎。校方將由2020年10月6日至2020年10月7日共兩天，停止面授課堂及校內活動，改為於網上授課。

【15:00】對於本港何時可以與粵澳推出「健康碼」，以及與其他國家的旅遊氣泡，陳肇始稱「整體疫情有點擔心，」明白有不少市民期望健康碼、旅遊氣泡，政府一直推進恢復正常跨境活動，「好多細節商討、各地交換意見，一定要視乎疫情，跨境流動活動先決條件是香港疫情穩定。」

【14:50】就不少市民到酒店放「宅度假」（staycation），陳肇始稱，有大批市民在酒店不戴口罩是不理想，而吃自助餐亦是高危，因為共用餐具，強調「在酒店房多人聚集是不理想，爆發風險提高」。

【14:47】被問到比較多源頭不明個案，惟周末多市民外出，並爆出酒吧群組，會否考慮收緊措施，陳肇始稱留意源頭不明沒有下跌，比最低位時有上升，呼籲市民勿鬆懈。酒吧規管方面，她指食環、警方有聯合行動，有40多宗展開法律程序，續加強巡查，尤其樓上酒吧。

【14:44】陳肇始表示，本季度10月8日展開季節性流感疫苗資助，6個月大兒童至12歲小學生、孕婦等應接種。小學流感疫苗外展服務會在10 月22開始。注射流感針有助防範冬季流感，並應對新型肺炎。

【14:39】陳肇始表示，由於新病毒株具更強傳播力，要預防第四波疲情提早出現，屆時政府沒有選擇，須收緊措施。她又指，未來一周的社交距離措施會大致維持，並觀察近日長假期後的情況。政府在周五（9日）起，放寬有關公眾溜冰場除隊際以外的活動須不多於4人，而溜冰場隊際活動可多於4人。

【14:35】食物及衞生局局長陳肇始舉行記者會表示，本地持續出現源頭不明，社區有隱形傳播鏈，本地確診個案7天平均數近日都未有下跌，跌至低位後持續有上升，十宗有7宗源頭不明，情形不樂觀。

近期本地疫情有反彈勢頭，加上近期有酒吧出現確診個案，當局高度注意。當局會繼續巡查，要求從業員要嚴格遵從法例599F 規定，市民要遵守人群聚集規定。9月30日至10月5日食環署巡查9300次餐飲業務處所，檢控47名營運者。

【12:10】本港再度出現零星無源頭個案，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，早前曾試過本地零確診，但現時再出現零星源頭不明個案，他認為有需要盡快撲熄火頭，稍一不慎就會出現群組個案，政府不宜再放寬限聚令等措施。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁在同一個節目上表示，雖然酒吧重開但是生意冷淡，擔心再有疫情再度收緊防疫措施。他說業界會做好所有防疫措施，呼籲持牌酒吧一同簽署《抗疫承諾約章》。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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【11:37】天主教明我幼稚園（奧運校）職員透露，一名學生家長初步確診新冠肺炎，該校於今明兩日停課消毒。

【10:54】消息指，本港今日新增大概8宗新冠肺炎確診個案。

【09:44】特首林鄭月娥表示，政府早前因應第三波疫情，逐步有序放寬社交距離措施，回復一定經濟活動，她強調需要保持防疫意識。她指，留意到剛過去的國慶中秋長假期很多市民出外，這是完全可以理解，因為經過9個月，市民或會感到抗疫疲勞，上周天氣也十分好，市民希望和親友有活動，是可以理解。

但她認為，社交活動未完全徹底消除風險，從過去七日情況而言，有10宗本地個案，比再上一個七天的14宗為少；可是源頭未明本地個案，近七天有7宗之多，比再上一個七天的1宗為多，情況令人擔心，況且個案之中又涉及一間酒吧，政府要繼續保持警惕。林鄭表示，疫情第三波未徹底過去，政府會繼續嚴陣以待。她表示，現時實施、原定周四到期的社交距離措施，會多維持一段時間，不會進一步放寬，食衞局稍後會詳細交代。

林鄭指，上周談到與內地澳門人員往來事宜，會繼續與內地、澳門緊密溝通，希望盡快實施新措施，持有陰性檢測報告，就可豁免兩地14日檢疫要求，讓兩地人做跨境活動。在未有雙向的豁免前，政府亦正研究，讓身處內地港人在符合特定條件下，先豁免回港後14天檢疫。她指，上星期修訂附屬法例後，食衞局局長已有法律基礎，有權指明任何類別人士在符合特定條件下豁免檢疫，政府會加緊進行

【00:00】衞生署昨日（5日）公布新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中包括一宗感染源頭不明個案，患者是一名居住於青衣藍澄灣5座的46歲女子。衞生防護中心昨晚更新的大廈名單顯示，該名女患者在9月28日曾到訪工作地點葵涌捷聯工業大廈，同日曾光顧葵興九龍貿易中心Oliver's Super Sandwich。衞生防護中心今日於記者會表示，該名患者曾於9月27日光顧尖沙咀港威酒店（

Gateway Hotel Hong Kong）自助午餐，惟晚上更新的大廈名單內未有相關資料。