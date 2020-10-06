兩日內錄3學校因疫情須停課兩天　福建中學附小家長初步確診　

福建中學附屬學校昨日（6日）向家長發通告，指該校一名家長懷疑確診新型冠狀病毒肺炎，今明兩天將暫停面授課堂及校內活動，改為網上授課。 福建中學附屬學校回覆《香港01》查詢時表示，該名家長是到養和醫院自行檢測時，顯示對病毒呈陽性，目前屬初步確診個案。校方指，包括學生在內的家庭成員暫時沒有病徵，將送往檢疫中心。

福建中學附屬學校10月6日向家長發通告，指該校一名家長懷疑確診新型冠狀病毒肺炎，將暫停面授課堂及校內活動兩天，改為網上授課。

福建中學附屬學校校長徐區懿華昨日向學生及家長發通告，指接獲家長通知懷疑確診，已按衞生防護中心指示，徹底清潔及消毒校園。她指，如校內出現確診個案，則有機會需停止面授達14天，故該校將由今日及明日停止面授課堂及校內活動，改為於網上授課。

校方正與衞生防護中心保持聯繫，密切監察校內師生的健康情況。停止面授期間，學校將保持校舍開放，家長如有需要可將子女送返學校。

徐區懿華盼該名家長早日康復，同時呼籲其他家長毋須擔心子女趕不上學業進度，希望學生保持積極樂觀。

全港學校於9月23日起分階段復課，連同上述個案，近兩天內已先後出現三宗與學校家長相關的確診或初步確診個案，另外包括天主教明我幼稚園（奧運校）一名學生家長初步確診新冠肺炎，該校於今明兩日停課消毒；青衣長安邨保良局曹金霖夫人幼稚園的一名27歲泰裔家長確診（編號5111），昨日起停課兩天。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾表示，若確診個案曾於傳染期內到校，曾在校內活動並接觸過其他人士，當局可能需整間學校派樣本樽，以及要求停課14日；若患者在潛伏期內曾到學校，而相關個案屬源頭不明，亦會向全校派發樣本樽。

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