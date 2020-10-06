確診大廈食肆｜7間食店上榜　患者曾到譚仔三哥、傷心酸辣粉分店

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（6日）公布新增8宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,133宗；當中3宗為不明源頭本地個案，創近2.5周新高。 衞生防護中心晚上更新患者行蹤，三名患者在發病期間曾到7間食肆光顧或工作，當中4間位於屯門，包括譚仔三哥、雲貴軒米線等，另外亦有患者在帝苑越南餐廳Le Soleil任職侍應。

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屯門患者一人曾去屯門元朗5食肆

衞生防護中心資料顯示，5133號個案（22歲男子）為源頭不明個案，居於屯門龍門居第15座，10月1日發病，傳染期內曾到訪5間餐廳，4間位於屯門。他亦曾到仁愛堂鄭耀源紀念健體中心健身，期間有戴口罩。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午在記者會透露，患者9月29日曾到仁愛堂街高富餐廳吃早餐。另外，他於10月1日曾與幾名朋友到元朗滔滔甜品；10月3日到過位於雅都商場的譚仔三哥；10月4日去過龍門居雲貴軒及井財街金銘餐廳小廚，衛生署會向該幾間餐廳員工派樣本樽。

↓↓近14日患者住所及潛伏期曾到地方↓↓

北角患者曾光顧城市花園傷心酸辣粉

至於另一宗源頭不明個案，第5126號（33歲男子）居於北角富家閣，曾在10月2日到訪太古城中心，並於同日去過位於城市花園的傷心酸辣粉。張竹君在記者會時，曾提到患者於中秋節（10月1日），到位於黃埔的親戚家裡參與16人的家庭聚會，惟行蹤表上未見到相關地址。

灣仔患者於帝苑酒店Le Soleil任侍應



餘下一宗源頭不明個案為第5132號（43歲男子），居於灣仔快添大廈，在尖沙咀帝苑酒店3樓的Le Soleil越南餐廳任職侍應，患者在10月2日開始不適，10月3日曾上班，其後求診。

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資料又顯示，第5131號個案（21歲男子）與輸入個案有流行病學關連，居於旺角砵蘭街177A號。另外，第5130個案（35歲女子）與本地個案有流行病學關連，曾居於尖沙咀君怡酒店、尖沙咀豪麗大廈。