確診大廈食肆｜患者曾到葵興Super Sandwiches　港威酒店未上榜

本港今日（5日）新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，其中包括一宗感染源頭不明個案，患者是一名居住於青衣藍澄灣5座的46歲女子。衞生防護中心今晚（5日）更新的大廈名單顯示，該名女患者在9月28日曾到訪工作地點葵涌捷聯工業大廈，同日曾光顧葵興九龍貿易中心Oliver's Super Sandwich。 衞生防護中心今日於記者會表示，該名患者曾於9月27日光顧尖沙咀港威酒店（ Gateway Hotel Hong Kong）自助午餐，惟晚上更新的大廈名單內未有相關資料。

↓↓近14日患者住所及潛伏期曾到地方↓↓

發病後才到港威酒店食自助午餐

居住於青衣藍澄灣5座的46歲女子（編號5122）於9月24日起發病，衞生署衞生防護中心今晚更新確診個案在出現病徵前兩天起到訪過的大廈名單，該名患者於9月28日曾先後到過工作地點，即葵涌捷聯工業大廈，以及光顧葵興九龍貿易中心Oliver's Super Sandwiches。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會表示，該名45歲患者曾於9月27日光顧尖沙咀港威酒店食自助午餐，患者聲稱在夾食物時有佩戴口罩。當局於今晚更新的大廈名單中，未有包含港威酒店。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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居住於青衣藍澄灣5座的46歲女子（編號5122）於9月24日起發病，9月28日曾光顧葵興九龍貿易中心Oliver's Super Sandwich。（資料圖片）

確診泰婦涉訛稱同行朋友已返泰國

另外，今日新增一宗與本地個案有流行病學關連，該宗個案涉及一名38歲泰籍女子（編號5123），她3月中抵港後與5名泰國朋友入住尖沙咀豪麗大廈，至10月2日知悉有泰國外遊人士確診，因此與另外2、3人搬往仕德福山景酒店。編號5123的同住人士中，有1名35歲女子初步確診

今日新增的第5124號及第5125號個案均居住於油麻地立德大樓，為第5110號輸入個案一名73歲女患者的兩名親戚。該名73歲患者由尼泊爾抵港，曾分別居住於尖沙咀最佳盛品酒店及油麻地立德大樓。當局表示，患者於9月25日曾現病徵，惟未有通報及提出求醫，她於9月27日完成檢疫後回到炮台街立德大廈的親戚家中居住，及後曾三度求醫，至昨日（10月4日）確診。