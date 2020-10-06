宣道教師遭釘牌　葉建源指教案和實際教學有落差　斥欠缺安排聆訊

九龍塘宣道小學一名小學教師被教育局指其教材有計劃地散播「港獨」信息，是嚴重專業失德，故取消其註冊資格。特首林鄭月娥今天（6日）表示不容許港獨和違法意識滲入校園，要揪出教育界害群之馬。 身兼教協副會長的教育界立法會議員葉建源表示，教育局審視的教案和實際教學有落差，批評當局欠缺教師出席聆訊的安排，失去詳細申辯的機會。

教育界立法會議員葉建源表示，教育局審視的教案和實際教學有落差。 （陳家怡攝）

葉建源：教師實際上用30分鐘播放《鏗鏘集》

身兼教協副會長的立法會教育界議員葉建源表示，以他的觀課經驗，教育局根據教案文件判斷，是和教師實際教學情況有落差，教案只是其參考資料。

當局引述教案，指教師用50分鐘介紹非法組織的政黨政綱，宣揚港獨；總結用上35分鐘談及香港民族黨，和藏獨、疆獨等議題。葉建源反駁，實際上教師在播放約30分鐘的影片《鏗鏘集》，和提供約5至10分鐘讓學生完成工作紙後所餘時間不多，教案資料沒有辦法在課堂裏全部教授，當局單憑教案判斷是疏懶做法，難以準確判斷。

他批評當局在信中未有全面提及有關指控，並欠缺出席聆訊的安排，沒有機會讓教師當場解釋，教師在書面申辯過程中未能得知當局理解的情況，以致教師失去詳細申辯的機會。他指其他專業在剝奪牌照或取消註冊時，必定有即場辯解的程序。

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葉建源認為當局未有足夠證據顯示，該教師在設計教材以至實際效果有散播「港獨」，有關決定是膚衍隨便。他相信今次事件和政治很大關係，是現任和前任特首角力，不想教師成為整治教育的犧牲品，希望不再有欲加之罪何患無辭的情況發生，又說專業人士資格不應由官員決定取消。

他透露，校內調查是教育局要求進行的，本年7月才提到或會取消教師註冊，但在去年9月至7月未有提及。據他所知，局方曾在去年9月派員到校問學生，學生清楚課堂關於言論自由，並不支持港獨。

他表示教協現時主要支援被取消註冊的教師，亦支持所有教師上訴，惟勸喻、警告等的上訴機制仍不清楚，正向教育局查詢。