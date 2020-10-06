宣道教師被釘牌　教育局：要學生就港獨表態　指體育課分組屬非法

教育局昨日（5日）公布，取消一名據指在教材散播「港獨」訊息的教師註冊，成首名因教學及教材專業失德被除牌的教師。教育局局長楊潤雄今日（6日）證實該教師自九龍塘宣道小學，並強調該不單涉及一張工作紙，而是整個課堂編排涉有組織地散播港獨訊息，「唔好話睇一張工作紙就覺得好小事。」 當局亦指，涉事教師的教案花50分鐘詳細介紹被列為非法組織的「香港民族黨」政綱，教材亦有不少扭曲及偏頗的內容，包括向學生指旅行時分組可以是社團；體育課分組亦可以是非法社團。教育局又指，該教師要求學生如同意民族黨的政綱可舉手示意，當局形容是「要求學生課堂上就政治表態，相信係教師、家長、以至社會大眾不能接受」。

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首名教師涉專業失德被取消註冊

教育局局長楊潤雄表示，今年9月22日已向一名教師發出取消其註冊的信件，形容個案嚴重，是首宗涉專業失德而被取消註冊的教師，並首次承認涉事是一名於九龍塘宣道小學任職的教師。

教育局局長楊潤雄今日（6日）證實該教師自九龍塘宣道小學，並強調該個案不單涉及一張工作紙。（盧翊銘攝）

50分鐘探討民族黨宗旨 35分鐘討論台獨、疆獨

教育局副秘書長陳蕭淑芬詳細說明涉「播毒」內容，她指有關教師的教案、教材是以「港獨」為主題，「有計劃地」以50分鐘，由《社團條例》開始探討香港民族黨的宗旨、政綱，課堂的工作紙亦提問中包括為甚麼有人會提出「港獨」、何時有「港獨」思潮，並於隨後有35分鐘的課時，繼續討論台獨、藏獨等分裂國土議題，她質疑指，香港民族黨已被定為非法組織，「試問咁長、咁重講港獨，係咪好明顯宣揚港獨嘅信息？」

指學生無表達個人意見空間

陳蕭淑芬續指，課堂上涉事教師又要求學生如同意民族黨政綱可舉手示意，認為是等同要求學生作政治表態，「相信係教師、家長、以至社會大眾不能接受」。她又指，教材內容涉社團條例、藏獨、台獨等，深淺程度亦不適合小五學生。而學生須按課堂的影片內容，討論「港獨」原因是甚麼，但學生沒有表達個人意見的空間，形容是「實際上教師將思想同概念強加於學生。」

教育局亦指教材有不少扭曲及偏頗的內容，包括個案中指「試想想最極端的情況，你和幾位同學去旅行時分組，可以是社團。雖未有註冊，仍受條例規管」、「你和同學一起做常識科專題、上體育課時分組做體適能，都可能是非法社團。」陳蕭淑芬形容帶給學生「極度錯誤」的訊息，歪曲概念。

陳蕭淑芬：有計劃行為

陳蕭淑芬又認為，從教案完整結構、課堂上要求學生表態、工作紙內容等上亦可見到，該名教師是「有計畫行為」，並非一時疏忽。被問到當局有否考慮該教師申訴，陳蕭淑芬回應指該教師申訴稱教案主題是言論自由，但當局審視教材後認為主題是港獨：「所謂言論自由是係一個切入點，只係教案最初部分。」故認為教案、教材及工作紙都是散播港獨的訊息。

教育局常任秘書長李美嫦就強調，當局是依法辦事，去年9月收到投訴後，由首長級人員檢視教材，並已兩次給予該教師書面申述，充份考慮個案嚴重性。由於個案涉有計劃散播港獨訊息，故認為今次取消註冊決定是「合理、合適及合乎比例」，如當局收到上訴會按法例作處理。

陳蕭淑芬表示，涉事課程是2019年3月至4月之間教授，科目涉及小五的生活教育科，當局9月收到投訴已即時要求校方調查。事件牽涉6位教員，包括校長及教師，以被取消註冊的教師。被問到該校校長離任是否與事件有關，陳蕭淑芬回應指明白校內老師及校長會有更替，當局好幾個月前已知道校長會離任，不揣測離任的因素。