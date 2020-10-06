百佳派錢｜經27間NGO派4090萬現金券　逾20萬基層料月底前收到

政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會，百佳今日（6日）表示，已將總值4,090萬元的現金食物券，送到27間合作社福機構。機構會於本周稍後時間開始發放，料月底前可分發給逾20.4萬個低收入家庭、長者同埋傷殘人士等。據了解，有關現金券使用條款限制不大，無指明每次使用時最低購物金額，也可一次用多張，如同現金。

領取學生車船津貼人士都可受惠

百佳表示，社福機構將向活躍於機構的合資格服務使用者，派發現金食物券，準則包括領取學校書簿津貼、學生車船津貼、綜合社會保障援助的家庭、領取傷殘津貼及長者生活津貼人士。



每份現金食物券價值200元



所有現金食物券已悉數分配予社福機構，市民無需向機構申請、登記或排隊輪候，機構稍後會分批派發，每份現金食物券價值200元，由10張價值20元食物券組成，受惠者可憑券於全線分店換領日常用品及食物，每次可使用多張。

27間合作社福機構包括：香港基督教女青年會、惜食堂、香港聖公會福利協會、循道衞理楊震社會服務處、基督教香港信義會社會服務部、安徒生會、香港青少年服務、香港基督教服務處、香港家庭福利會、香港傷殘青年協會、香港傷健協會、香港單親協會、凝動香港體育基金、聖雅各福群會、香港復康會、善學慈善基金、匡智會、黑暗中對話基金會、伸手助人協會、香港認知障礙症協會、仁愛堂、東華三院、浸信會愛羣社會服務處、博愛醫院、香港復康聯盟、保良局及救世軍。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼